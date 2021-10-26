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Начинает работу Международная выставка «Деревообработка-2021»
Источник материала: ОНТ
Сегодня в Минске откроется 27-я международная выставка «Деревообработка-2021». Среди представителей отрасли это один из самых авторитетных форумов.
Около сотни брендов из 9 стран представят новейшее оборудование и технологии для лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
Здесь последние мировые достижения лесного комплекса. Более половины участников – из-за рубежа.
Многие технические решения – совместная работа с белорусскими производителями.
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Сегодня в Минске откроется 27-я международная выставка «Деревообработка-2021». Среди представителей отрасли это один из самых авторитетных форумов. Около сотни...
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