Начинает работу Международная выставка «Деревообработка-2021»

Источник материала: ОНТ

Сегодня в Минске откроется 27-я международная выставка «Деревообработка-2021». Среди представителей отрасли это один из самых авторитетных форумов.

Около сотни брендов из 9 стран представят новейшее оборудование и технологии для лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

Здесь последние мировые достижения лесного комплекса. Более половины участников – из-за рубежа.

Многие технические решения – совместная работа с белорусскими производителями.

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