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Квартет браконьеров задержан в Минской области: изъяты добыча и оружие
Источник материала: БелТА
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квартет браконьеров задержан в Минской области: изъяты добыча и оружейный арсенал. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
"В минувшую субботу оперативники ГУБОПиК и инспекторы природоохраны задержали четверых жителей Узденского района. Мужчины незаконно подстрелили самку лося, успели разделать тушу и спрятать останки животного. Ущерб составил Br8,7 тыс. У злоумышленников изъято два незарегестрированных ружья и более 50 патронов (все направлено на экспертизу), прицел ночного видения, квадроцикл", - рассказали в МВД,
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Двое фигурантов ранее привлекались к ответственности за незаконный оборот оружия и умышленное причинение тяжких телесных повреждений.
Оперативники ГУБОПиК продолжают мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту оружия и выявление преступлений, связанных с его использованием.-0-
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В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Двое фигурантов ранее привлекались к ответственности за незаконный оборот оружия и...
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