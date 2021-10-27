5 вещей из нулевых, которые вернулись в моду

Источник материала: ОНТ

Есть такая поговорка: «Все возвращается на круги свои». И в данном случае народная мудрость подтверждается. Дело в том, что модные тенденции, царившие в нулевые, вернулись.

Многие не понимают моды, царившей в уже далекие 2000-е. Сегодня некоторые вещи выглядят как полная безвкусица. Но те, кто в эти годы был модником и проводил время на взрывных вечеринках, однозначно ответят: нулевые были крутой эпохой, наполненной свободой и ожиданием счастливого будущего. Поэтому тренды того времени и возвращаются, чтобы повторить свой триумф.

5 популярных трендов из нулевых, которые вернулись к нам

Спортивный костюм из велюра



Фото: fastbox.su

В нулевые особую популярность получил велюровый костюм спортивного типа. Считается, что его популярности поспособствовала модельер Маша Цигаль. Она создала коллекцию бархатных костюмов, состоящих из спортивных брюк и олимпийки.

Велюровый костюм стал таким популярным, что в нем стали выступать звезды шоу-бизнеса. Его не стыдно было надеть на светский прием, в ресторан, на учебу, на дискотеку и прочие места. Причем костюм гармонично смотрелся как с кроссовками, так и с туфлями на высоком каблуке. Особой популярностью пользовались украшения, нашиваемые на олимпийку, – стразы и пайетки.

И эта вся прелесть вернулась сегодня к современным модницам. Фактически это второе рождение «легенды». Костюмы из велюра снова в тренде, и, судя по тому, как они набирают обороты, это надолго.

Низкая талия и стринги



Фото: masterphoto.ru

Джинсовый тренд этого сезона – заниженная талия и видимые стринги. Такую моду в нулевых привили миру Бритни Спирс и Пэрис Хилтон. В то время они были на пике популярности, и нет ничего удивительного в том, что их стиль был массово растиражирован модницами.

Сегодня этот тренд опять в моде. Джинсы с высокой талией уходят, а на их место заступает низкая посадка.

Кардиганы



Фото: www.livemaster.by

Еще один модный тренд из нулевых. Это мини-кардиган, активно раскрученный в Инстаграме. Раньше в таких кардиганах щеголяли светские львицы и поп-дивы. Популярность была на высоте. Сегодня многие воспринимают кардиган Jacquemus как модную новинку, но на самом деле это точное возвращение старого тренда.

Брюки капри



Фото: pulse.mail.ru

Укороченные брюки были когда-то очень популярны. Сейчас наметилась тенденция на возвращение в моду. Модели немного преобразились, теперь у них заниженная талия, внизу подвороты, нашивной декор. Популярность будет расти, несмотря на то, что капри красиво смотрятся только на длинных ногах. Но модницам все равно.

Тotal-look и только розовый



Фото: burdastyle.ru

Пик популярности розового цвета был в нулевые. Особому продвижению розового стиля способствовала все та же Пэрис Хилтон. На телевидении и в интернете в окружении девушки был только розовый цвет. Он присутствовал в одежде, в аксессуарах, обуви, мебели, обстановке и просто везде. Такая популяризация не осталась незамеченной, и розовый цвет переняли модницы по всему миру.

На данный момент он снова в тренде. Его предпочитают многие звезды шоу-бизнеса и киноиндустрии. Соответственно и обычные модницы стараются не отставать от времени, одеваясь во все розовое. Примечателен тот факт, что данный цвет перестал быть исключительно женским. Сегодня это признанный цвет и для мужской аудитории.

По материалам: ru.hellomagazine.com

Главное фото: pro-glazki.ru

Подписывайтесь на нас в Telegram