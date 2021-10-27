5 привычек, от которых женщинам нужно отказаться. Они могут негативно повлиять на здоровье!

Источник материала: ОНТ

Российский гинеколог Ульяна Смирнова рассказала порталу «Доктор Питер» , какие ежедневные привычки негативно могут сказаться на здоровье женщин.

Неудобный бюстгальтер

Спать в бюстгальтере тоже нельзя. Он может натереть кожу, передавить грудную клетку, а это чревато негативными последствиями.

Тесное белье

Синтетическая ткань не позволяет коже «дышать», не пропускает воздух. Как результат – создается парниковый эффект, кожа потеет, а это хорошие условия для размножения патогенных микроорганизмов.

Постоянное использование ежедневных прокладок

Ежедневные прокладки не стоит носить постоянно, утверждает врач. Они создают парниковый эффект, нарушается микрофлора.

Подмывание каждый день со средством для интимной гигиены

Самая правильная гигиена, по мнению Смирновой, – по возможности подмываться теплой водой после каждого похода в туалет. При этом не требуется никаких средств .

Сон в пижаме

Врач не рекомендует спать в ночных костюмах, особенно, штанах или шортах.





Фото: Pixabay.com

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