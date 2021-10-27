Миграционный кризис и транспортный коллапс: что происходит на границе Беларуси и ЕС

Источник материала: ОНТ

Когда права человека не для всех, а международные обязательства просто игнорируют. Уже откровенно и без лишней дипломатии Европейский союз всячески демонстрирует: он больше не хочет видеть у себя мигрантов. А чтобы те доходчиво это поняли, в образцовых демократиях не гнушаются прибегнуть к самым изощрённым методам. Очередной пример такого «радушного» гостеприимства – с польской стороны. Избитая местными силовиками беженка потеряла ребёнка. Спасти нерождённого малыша пытались белорусские медики, которые теперь продолжают бороться за жизнь его матери.





Женщина едва держится на ногах, ей помогают зайти в машину скорой. Пострадавшая – гражданка Ирака, с семьёй бежали в Европу, надеялись на статус беженцев. В ответ польские силовики привезли к белорусской границе, угрожали, избивали. Беременная женщина потеряла ребёнка. Выкидыш. Всё происходило на глазах у мужа и сына.

Рамьяр Мустафа, беженец из Ирака: «После того, как польские полицейские нас вытолкали в Беларусь, мы всю ночь просидели в лесу, развели костер, чтобы согреться, но к утру решили искать помощь, найти белорусских пограничников. Сначала боялись, что нас снова будут бить, но нам помогли и спасли жизнь моей маме».

Сейчас за пациенткой ухаживают врачи Каменецкой районной больницы. Физическое состояние стабилизировалось, но психологически женщина до сих пор не может прийти в себя.

Шилан Мустафа, беженка из Ирака: «Вчера я поняла, что потеряла ребенка, я не забуду, как меня избивал польский солдат. Мы находились в полукилометре от границы, когда нас задержали поляки. С нами были женщины, дети. Нас погрузили в большую машину и повезли в другое место, они кричали, выталкивали из автомобиля, польский солдат ударил меня ногой, когда я упала и попыталась встать, он еще несколько раз ударил меня. Я благодарна белорусским пограничникам и медикам за помощь».

Жестокость польских силовиков просто шокирует. И такие факты всё чаще становятся достоянием общественности. Хотя журналистов и правозащитников поляки и близко не подпускают к границе. Очевидно, увиденное вызвало бы ещё больше вопросов. Но они есть. Кто ответит за смерть мигрантов, которых Варшава силой выдворяет на нашу территорию?

Юрий Каменецкий, начальник Института Следственного комитета Беларуси: «Любой случай противоправных правонарушений находится на пристальном контроле как руководства нашей страны, так и руководства нашего ведомства. По ним выполняются всевозможные следственные действия, проводятся исследования, экспертизы, но в первую очередь мы сосредотачиваем внимание на оказании помощи».

А вот в Польше всё иначе. Там вступили в силу поправки в закон о мигрантах. Теперь каждого из них можно без объяснений просто выпроводить из страны. Прошение о защите даже не станут рассматривать. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев призывает Варшаву строго соблюдать международные договоренности. Но Польша это демонстративно игнорирует, а все стрелки пытается перевести на Беларусь.

Александр Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Все очаги неспокойствия, спровоцированные в Азии и Африке, хаос и нестабильность, что во многих странах развязаны. За них в ответе коллективный Запад, он туда непосредственно вмешивался, в их дела, и это последствия всех этих действий. А какую политику проводит Запад, мы видим, это издевательство, выдавливание мигрантов, строительство заборов. Обвинить в этом Беларусь – проще всего».

А всё потому, что решить свои проблемы цивилизованными методами на Западе не получается. Миграционный кризис показал: в единой европейской семье у каждого свои интересы. Литва пытается строить забор на границе, но ей снова отказывают в финансировании. А от Латвии требуют настоятельно пересмотреть свою политику в отношении мигрантов, ведь даже объявление чрезвычайной ситуации – не повод пренебрегать правами тех, кто нуждается в помощи.

Абу-Бекир Шабанович, муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси: «Эти нелегалы, пробивая себе дорогу в страны Евросоюза, отвергнуты буквально этими странами. Нам приходится сочувствовать им, поддерживать вещами, питанием, лекарством, спасать людей. Суть жизни нашей Беларуси – оказание помощи людям, мы оказываем эту помощь не только как священнослужители, но и как граждане Беларуси».

Желание закрыться от мигрантов привело не только к гуманитарному кризису, но и транспортному коллапсу. Около полутысячи грузовиков ожидают выезда в пункте пропуска «Козловичи». Длина очереди – 8 километров. Нервы на пределе – у многих горят сроки, необходимо вовремя доставить товар. Нестабильная ситуация наблюдается последний месяц, ранее перевозчики жаловались на польских пограничников, которые усилили контроль за въезжающим транспортом. Как говорят между собой водители, каждую машину тщательно досматривают в поисках беженцев.

Пункт пропуска «Козловичи» – крупнейший в стране, пропускная способность терминала – 1200 автомобилей в сутки, предпосылок для заторов с белоруской стороны нет.

Александр Войтеховский, первый заместитель начальника Брестской таможни: «В настоящее время очереди связаны с неритмичным приёмом транспортных средств сопредельной стороной. На данный момент ситуация улучшилась, приём активизировался. Ожидаем, что к концу дня работа в этом направлении улучшится и очереди будут локализованы».

Причину заторов польские таможенники никак не комментируют. Но белорусская сторона делает всё, чтобы очереди на границах были как можно меньше. Сегодня в пункте пропуска «Бенякони», это уже на литовском направлении, заработала зона ожидания с системой электронной очереди. Камеры автоматического считывания номеров, табло для информации и оповещения по СМС или звонкам. Запущен в работу сервис по бронированию времени въезда.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси: «Самое напряженное по очередям – это литовское направление, поэтому в первую очередь мы пытаемся обеспечить вот такими площадками комфортабельными пункты пропуска на литовском направлении».

Зона ожидания работает круглосуточно. Здесь есть парковка на 272 места, санблок с душем и оборудованием для стирки и глажки одежды. Днём работает магазин с питанием, зонами отдыха.

«Бенякони» – седьмой пункт пропуска, оснащённый функцией электронной очереди. В перспективе такое же обновление получат «Новая Гута», «Берестовица» и «Привалка». Пока одни готовы сжигать мосты и отгораживаться от соседей, Беларусь делает всё, чтобы граница не только защищала, но и объединяла. Чтобы те, кому её нужно пересечь, пусть и по разным причинам, смогли это сделать.

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