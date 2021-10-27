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Миграционный кризис и транспортный коллапс: что происходит на границе Беларуси и ЕС
Источник материала: ОНТ
Когда права человека не для всех, а международные обязательства просто игнорируют. Уже откровенно и без лишней дипломатии Европейский союз всячески демонстрирует: он больше не хочет видеть у себя мигрантов. А чтобы те доходчиво это поняли, в образцовых демократиях не гнушаются прибегнуть к самым изощрённым методам. Очередной пример такого «радушного» гостеприимства – с польской стороны. Избитая местными силовиками беженка потеряла ребёнка. Спасти нерождённого малыша пытались белорусские медики, которые теперь продолжают бороться за жизнь его матери.
Женщина едва держится на ногах, ей помогают зайти в машину скорой. Пострадавшая – гражданка Ирака, с семьёй бежали в Европу, надеялись на статус беженцев. В ответ польские силовики привезли к белорусской границе, угрожали, избивали. Беременная женщина потеряла ребёнка. Выкидыш. Всё происходило на глазах у мужа и сына.
Сейчас за пациенткой ухаживают врачи Каменецкой районной больницы. Физическое состояние стабилизировалось, но психологически женщина до сих пор не может прийти в себя.
Жестокость польских силовиков просто шокирует. И такие факты всё чаще становятся достоянием общественности. Хотя журналистов и правозащитников поляки и близко не подпускают к границе. Очевидно, увиденное вызвало бы ещё больше вопросов. Но они есть. Кто ответит за смерть мигрантов, которых Варшава силой выдворяет на нашу территорию?
А вот в Польше всё иначе. Там вступили в силу поправки в закон о мигрантах. Теперь каждого из них можно без объяснений просто выпроводить из страны. Прошение о защите даже не станут рассматривать. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев призывает Варшаву строго соблюдать международные договоренности. Но Польша это демонстративно игнорирует, а все стрелки пытается перевести на Беларусь.
А всё потому, что решить свои проблемы цивилизованными методами на Западе не получается. Миграционный кризис показал: в единой европейской семье у каждого свои интересы. Литва пытается строить забор на границе, но ей снова отказывают в финансировании. А от Латвии требуют настоятельно пересмотреть свою политику в отношении мигрантов, ведь даже объявление чрезвычайной ситуации – не повод пренебрегать правами тех, кто нуждается в помощи.
Желание закрыться от мигрантов привело не только к гуманитарному кризису, но и транспортному коллапсу. Около полутысячи грузовиков ожидают выезда в пункте пропуска «Козловичи». Длина очереди – 8 километров. Нервы на пределе – у многих горят сроки, необходимо вовремя доставить товар. Нестабильная ситуация наблюдается последний месяц, ранее перевозчики жаловались на польских пограничников, которые усилили контроль за въезжающим транспортом. Как говорят между собой водители, каждую машину тщательно досматривают в поисках беженцев.
Пункт пропуска «Козловичи» – крупнейший в стране, пропускная способность терминала – 1200 автомобилей в сутки, предпосылок для заторов с белоруской стороны нет.
Причину заторов польские таможенники никак не комментируют. Но белорусская сторона делает всё, чтобы очереди на границах были как можно меньше. Сегодня в пункте пропуска «Бенякони», это уже на литовском направлении, заработала зона ожидания с системой электронной очереди. Камеры автоматического считывания номеров, табло для информации и оповещения по СМС или звонкам. Запущен в работу сервис по бронированию времени въезда.
Зона ожидания работает круглосуточно. Здесь есть парковка на 272 места, санблок с душем и оборудованием для стирки и глажки одежды. Днём работает магазин с питанием, зонами отдыха.
«Бенякони» – седьмой пункт пропуска, оснащённый функцией электронной очереди. В перспективе такое же обновление получат «Новая Гута», «Берестовица» и «Привалка». Пока одни готовы сжигать мосты и отгораживаться от соседей, Беларусь делает всё, чтобы граница не только защищала, но и объединяла. Чтобы те, кому её нужно пересечь, пусть и по разным причинам, смогли это сделать.
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Когда права человека не для всех, а международные обязательства просто игнорируют. Уже откровенно и без лишней дипломатии Европейский союз всячески...
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