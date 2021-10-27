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Скончался заслуженный тренер Беларуси Николай Волков
Источник материала: ОНТ
Известный белорусский спортивный психолог, кандидат педагогических наук, заслуженный тренер Беларуси Николай Волков умер 25 октября на 79-м году жизни,
В «Школе общения» под руководством Николая Константиновича успешно велась работа. Это способствовало повышению профессиональной компетенции студентов, их психолого-педагогической культуры. За время существования «Школы общения» были подготовлены лауреаты и победители всесоюзного и республиканского конкурсов, психологи сборных команд Беларуси, инструкторы-методисты по аутогенной тренировке.
Николай Волков возглавлял Центр психологической службы образования Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма, созданный в 2000 году. Проводил занятия в БГУФК и Высшей школе тренеров. Он постоянно оказывал научно-методическую помощь спортсменам и тренерам сборных команд СССР и Республики Беларусь по различным видам спорта, принимал участие в подготовке спортивных национальных кадров Алжира и Индии.
Среди тех, с кем сотрудничал Николай Константинович, – звезды отечественного спорта – Владимир Самсонов, Максим Мирный и Виктория Азаренко, Дарья Домрачева, Алла Цупер и другие титулованные спортсмены.
Фото: архив БЕЛТА
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Известный белорусский спортивный психолог, кандидат педагогических наук, заслуженный тренер Беларуси Николай Волков умер 25 октября на 79-м году жизни,...
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