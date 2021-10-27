Скончался заслуженный тренер Беларуси Николай Волков

Источник материала: ОНТ

Известный белорусский спортивный психолог, кандидат педагогических наук, заслуженный тренер Беларуси Николай Волков умер 25 октября на 79-м году жизни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на серебряного призера Олимпиады в Москве, директора Витебского областного центра олимпийского резерва по единоборствам Игоря Каныгина.

В «Школе общения» под руководством Николая Константиновича успешно велась работа. Это способствовало повышению профессиональной компетенции студентов, их психолого-педагогической культуры. За время существования «Школы общения» были подготовлены лауреаты и победители всесоюзного и республиканского конкурсов, психологи сборных команд Беларуси, инструкторы-методисты по аутогенной тренировке.

Николай Волков возглавлял Центр психологической службы образования Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма, созданный в 2000 году. Проводил занятия в БГУФК и Высшей школе тренеров. Он постоянно оказывал научно-методическую помощь спортсменам и тренерам сборных команд СССР и Республики Беларусь по различным видам спорта, принимал участие в подготовке спортивных национальных кадров Алжира и Индии.

Среди тех, с кем сотрудничал Николай Константинович, – звезды отечественного спорта – Владимир Самсонов, Максим Мирный и Виктория Азаренко, Дарья Домрачева, Алла Цупер и другие титулованные спортсмены.

Фото: архив БЕЛТА

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