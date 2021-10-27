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Попытки собаки принести в дом палку рассмешили пользователей Сети. Посмотрите, это 100% поднимет вам настроение! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике видно, как щенок пытается пропихнуть в собачью дверь палку, но она никак не помещается в узкий проход. Малыш уже начал злиться и рычать, но в решении проблемы это никак не помогает.
Пользователи Сети призвали хозяев помочь псу:
Фото: Pixabay.com
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Попытки собаки принести в дом палку рассмешили пользователей Сети. Посмотрите, это 100% поднимет вам настроение! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике видно, как щенок пытается пропихнуть в собачью дверь палку, но она никак не помещается в узкий проход. Малыш уже начал...
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