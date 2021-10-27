Эксперт дал оценку действиям Литвы, которая закупает электроэнергию из Беларуси через Латвию

Источник материала: ОНТ

Действия европейских политиков в ситуации так называемого идеального энергетического шторма сегодня активно обсуждает экспертное сообщество. В частности, действительно весьма интересна позиция официального Вильнюса.





На связи – Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России. Сначала Литва была категорически против Белорусской АЭС, потом решила отказаться от закупки электроэнергии у Беларуси и России, а сейчас есть информация, что всё-таки закупает её через Латвию и тайком от Евросоюза. Как можно трактовать такую политику Вильнюса?

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России: «Когда прижгло, тогда ты начинаешь наступать на горло собственной песне. И они начинают понимать проблемы, которые у них возникнут, у руководства Литвы, от того, что люди могут замерзнуть, и от того, что счета улетят в небеса за электроэнергию и отопление. Конечно, негатив от этого будет значительно больше, чем когда все узнают, что ты, на самом деле, продолжил покупать белорусскую электроэнергию. Многие скажут: и слава богу, главное, чтобы доступная электроэнергия была и цены не сильно высокие. Поэтому они отказываются от собственной политики. Признать это сложно, потому что они пытаются сохранить политические очки, но в итоге мы видим, что базовые потребности никуда не делись. И приходится их исполнять и обеспечивать энергоснабжение, а откуда электроэнергия – начинают закрывать глаза».

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