Лукашенко наградил альпинистов, поднявших Знамя Победы и флаг Беларуси на вершину Эльбруса Орденом Франциска Скорины

Источник материала: ОНТ

Символы Беларуси на высочайшей точке планеты. Поднятие Знамени Победы и Государственного флага на вершину Эвереста отмечены Орденом Франциска Скорины. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

В мае белорус Вадим Фролов, кыргыз Эдуард Кубатов и россиянин Георгий Шулепов поднялись на заветную вершину. Помимо знамени и флага, несли горсть земли с Кургана Славы, как напоминание о ценности мира и той цене, которую наш народ заплатил за Победу в войне. На пути было немало трудностей – белорусский альпинист подхватил COVID на промежуточной базе и был вынужден прервать восхождение. Георгий Шулепов и Эдуард Кубатов, в прямом смысле, подхватили из рук белоруса символы и подняли их на вершину.

Белорус путь к высшей точке планеты ещё продолжит. В этот раз цена восхождения была слишком высока. Уже в больнице врачи говорили, что пребывание на Эвересте могло стоить спортсмену жизни.

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