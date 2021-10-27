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Лукашенко наградил альпинистов, поднявших Знамя Победы и флаг Беларуси на вершину Эльбруса Орденом Франциска Скорины
Источник материала: ОНТ
Символы Беларуси на высочайшей точке планеты. Поднятие Знамени Победы и Государственного флага на вершину Эвереста отмечены Орденом Франциска Скорины. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.
В мае белорус Вадим Фролов, кыргыз Эдуард Кубатов и россиянин Георгий Шулепов поднялись на заветную вершину. Помимо знамени и флага, несли горсть земли с Кургана Славы, как напоминание о ценности мира и той цене, которую наш народ заплатил за Победу в войне. На пути было немало трудностей – белорусский альпинист подхватил COVID на промежуточной базе и был вынужден прервать восхождение. Георгий Шулепов и Эдуард Кубатов, в прямом смысле, подхватили из рук белоруса символы и подняли их на вершину.
Белорус путь к высшей точке планеты ещё продолжит. В этот раз цена восхождения была слишком высока. Уже в больнице врачи говорили, что пребывание на Эвересте могло стоить спортсмену жизни.
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Лукашенко наградил альпинистов, поднявших Знамя Победы и флаг Беларуси на вершину Эльбруса Орденом Франциска Скорины
Символы Беларуси на высочайшей точке планеты. Поднятие Знамени Победы и Государственного флага на вершину Эвереста отмечены Орденом Франциска Скорины....
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