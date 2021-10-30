Оригинальный рукописный сборник мусульманских молитв и обрядов пополнил музейный фонд Беларуси

Источник материала: ОНТ

Реликвии белорусских татар, или «липков», пополнили коллекцию единственного в стране музея национальных культур. Это в Ивье. Обретенные Коран и рукописный хамаил первой половины ХХ века сразу же получили статус особо ценных предметов. Сегодня специалисты изучают их легенды. Скоро исламские священные книги представят в тематической экспозиции.





«То, что всегда носится при себе» – по-арабски «хамаил». Эти строки выполнены вязью в Ивье 90 лет назад – о чем есть запись. От автографа и читают – справа налево – оригинальный сборник мусульманских молитв, обрядов, в также «нусхи» (наставлений).

Марина Позняк, научный сотрудник Ивьевского музея национальных культур: «Складзены Сулейманам Рафаіловічам. Гэта вядомы ў свой час перапісчык. Нарадзіўся ён у 1909 годзе і любімай справай займаўся амаль усе сваё жыццё. А пражыў крыху болей за 90 гадоў. Зразумела, што гэты прадмет быў у руках веруючага чалавека. На жаль, нам не ўдалося вычытаць прозвішча жанчыны, якая хацела атрымаць вось гэтую рэч. Там напісана толькі імя Роза».

Экземпляр – единственный в своем роде – приобрели у частного владельца. Он же продал музею печатный Коран. Сделал переплет уже знакомый Рафаилович – не утверждают, а предполагают специалисты. Сохранилась карандашная заметка на полях.

А из этого окна мечеть видна! И так называемая Татарская слобода с характерными теплицами. Сегодня в Ивье – около 900 потомков «липков». И в каждом доме есть своя священная мусульманская книга, которая передается из поколения в поколение. Точное их количество определить сложно.

С XIV столетия татары с белорусами «Под единым небом...». И об этом – постоянная экспозиция музея мультикультурного региона на востоке Гродненщины. «Ляги», или свидетельство об окончании школы при мечети, – редчайший документ 1892 года.

Екатерина Маскалевич, директор Ивьевского музея национальных культур: «Больше половины коллекции – это 22 предмета – составляет рукописное наследие ивьевских татар-мусульман. Это хамаилы, нюски, грамотки. Основная часть, конечно, сформировалась в 2010-х годах. Тогда происходило активное пополнение музейного фонда, мы "строили" экспозицию».

В месте, защищенном от солнечных лучей, – витрине со священными текстами – и появятся новые экспонаты. Сразу музейные предметы изучат и опишут. Коран и хамаил – «дорогие» книги, с которыми расстались, чтобы сберечь сокровища для вечности.

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