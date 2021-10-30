|
Оригинальный рукописный сборник мусульманских молитв и обрядов пополнил музейный фонд Беларуси
Источник материала: ОНТ
Реликвии белорусских татар, или «липков», пополнили коллекцию единственного в стране музея национальных культур. Это в Ивье. Обретенные Коран и рукописный хамаил первой половины ХХ века сразу же получили статус особо ценных предметов. Сегодня специалисты изучают их легенды. Скоро исламские священные книги представят в тематической экспозиции.
«То, что всегда носится при себе» – по-арабски «хамаил». Эти строки выполнены вязью в Ивье 90 лет назад – о чем есть запись. От автографа и читают – справа налево – оригинальный сборник мусульманских молитв, обрядов, в также «нусхи» (наставлений).
Экземпляр – единственный в своем роде – приобрели у частного владельца. Он же продал музею печатный Коран. Сделал переплет уже знакомый Рафаилович – не утверждают, а предполагают специалисты. Сохранилась карандашная заметка на полях.
А из этого окна мечеть видна! И так называемая Татарская слобода с характерными теплицами. Сегодня в Ивье – около 900 потомков «липков». И в каждом доме есть своя священная мусульманская книга, которая передается из поколения в поколение. Точное их количество определить сложно.
С XIV столетия татары с белорусами «Под единым небом...». И об этом – постоянная экспозиция музея мультикультурного региона на востоке Гродненщины. «Ляги», или свидетельство об окончании школы при мечети, – редчайший документ 1892 года.
В месте, защищенном от солнечных лучей, – витрине со священными текстами – и появятся новые экспонаты. Сразу музейные предметы изучат и опишут. Коран и хамаил – «дорогие» книги, с которыми расстались, чтобы сберечь сокровища для вечности.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реликвии белорусских татар, или «липков», пополнили коллекцию единственного в стране музея национальных культур. Это в Ивье. Обретенные Коран и рукописный хамаил...
|
Архив (Разное)