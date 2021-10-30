Как увлечь детей спортом? Об этом говорили на I Республиканской Конвенции для педагогов дошкольного образования

Источник материала: ОНТ

Как увлечь детей спортом, познакомить с достижениями белорусских олимпийцев – об этом говорили сегодня на I Республиканской Конвенции для педагогов дошкольного образования. Мероприятие – часть проекта «Марафон олимпийского образования».

68 учреждений образования провели физкультурные занятия по авторской методике и организовали постановку «Олимпийского спектакля». 75 дошкольных организаций приняли участие в фотоконкурсе «Токио-2020». Награждение проводилось по двум номинациям: «Лучшая фотозона» и «Лучшая фотография». Сегодня для лучших педагогов в Национальном олимпийском комитете провели две тематические лекции и четыре мастер-класса.

Проект стартовал в марте этого года. Его главная цель – познакомить детей с олимпийским движением. Конвенция будет не последней: следующую посвятят зимним Олимпийским играм в Пекине.

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