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Авария с участием автобуса и трех машин произошла на МКАД: никто не пострадал

30.10.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Авария с участием автобуса и трех машин произошла на МКАД: никто не пострадал

На внутреннем кольце МКАД произошло столкновение четырех транспортных средств. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, авария на внутреннем кольце МКАД произошла около четырех часов дня в районе съезда на пр. Дзержинского. Попали в аварию автобус МАЗ, Audi, Skoda и автобетоносмеситель DAF.

ДТП заблокировало движение по двум полосам МКАД. Сообщается, что обошлось без пострадавших, машины получили механические повреждения.

Специалисты выясняют обстоятельства аварии и причины. Проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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На внутреннем кольце МКАД произошло столкновение четырех транспортных средств. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По предварительным данным, авария...
 
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