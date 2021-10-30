Авария с участием автобуса и трех машин произошла на МКАД: никто не пострадал

Источник материала: ОНТ

На внутреннем кольце МКАД произошло столкновение четырех транспортных средств. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, авария на внутреннем кольце МКАД произошла около четырех часов дня в районе съезда на пр. Дзержинского. Попали в аварию автобус МАЗ, Audi, Skoda и автобетоносмеситель DAF.

ДТП заблокировало движение по двум полосам МКАД. Сообщается, что обошлось без пострадавших, машины получили механические повреждения.

Специалисты выясняют обстоятельства аварии и причины. Проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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