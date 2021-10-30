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Игорь Тур в Могилеве провел встречу с журналистами

30.10.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Игорь Тур в Могилеве провел встречу с журналистамиМогилеве провел встречу с журналистами" class="one-news__figure-img">

Реалии последнего времени заставили по-новому взглянуть на значение журналистики. Как оказалось, новые медиа и современные технологии использовать можно не только во благо. Разговор на эту тему состоялся сегодня в Могилеве – в кругу профессиональных журналистов и общественности. 


События августа 2020-го показали, какую силу могут иметь деструктивные Telegram-каналы. Сегодня журналистика – не просто новости, а полноценный участник информационного противоборства. А значит, и работать нужно с учетом новых реалий. Таким мнением поделился популярный журналист Игорь Тур.

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ: «Мы же все прекрасно понимаем, мы не хотим, чтобы повторились события прошлого года. Абсолютное большинство не хотят, чтобы это повторилось, и готовы все силы отдавать. Так, чтобы все решали свои задачи, при этом не мешали иным ведомствам. Это поиск компромисса, как нам разумно вместе работать в системе вертикали власти. Мне кажется, для этого такие встречи очень важны».

Ирина Петрусевич, главный редактор Могилевского информационного агентства: «Почерпнуть не только информацию, но и расширить горизонты своего видения политических, социальных проблем. Это общение и обратная связь – дополнительный источник питания в профессиональном поле деятельности».

Подобные встречи с политиками, экономистами, историками и аналитиками проходят во всех регионах. Жизнь ведь не ограничивается пределами Минской кольцевой – принимать новые реалии, в том числе развенчивать фейки и грамотно работать в Интернете, приходится и региональным журналистам.

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Теги: Могилев
 
 
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Реалии последнего времени заставили по-новому взглянуть на значение журналистики. Как оказалось, новые медиа и современные технологии использовать можно не...
 
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