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Игорь Тур в Могилеве провел встречу с журналистами
Источник материала: ОНТМогилеве провел встречу с журналистами" class="one-news__figure-img">
Реалии последнего времени заставили по-новому взглянуть на значение журналистики. Как оказалось, новые медиа и современные технологии использовать можно не только во благо. Разговор на эту тему состоялся сегодня в Могилеве – в кругу профессиональных журналистов и общественности.
События августа 2020-го показали, какую силу могут иметь деструктивные Telegram-каналы. Сегодня журналистика – не просто новости, а полноценный участник информационного противоборства. А значит, и работать нужно с учетом новых реалий. Таким мнением поделился популярный журналист Игорь Тур.
Подобные встречи с политиками, экономистами, историками и аналитиками проходят во всех регионах. Жизнь ведь не ограничивается пределами Минской кольцевой – принимать новые реалии, в том числе развенчивать фейки и грамотно работать в Интернете, приходится и региональным журналистам.
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Реалии последнего времени заставили по-новому взглянуть на значение журналистики. Как оказалось, новые медиа и современные технологии использовать можно не...
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