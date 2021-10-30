«Коров по ночам режут и вывозят в Россию». Рассказываем подробности резонансного дела, которое упомянул Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Изощренные преступные схемы по вывозу крупного рогатого скота в Россию раскрыли в Гомельской области. Нелегальные торговцы работали по разным схемам, но финал всегда был один – коровы оказывались в соседней стране, а наш бюджет не досчитывался приличных сумм.





Эта ферма в Лоевском районе была своего рода перевалочной базой в крупной преступной схеме. На протяжении двух лет сюда свозили телят со всей страны, которых местный фермер скупал у нуждающихся в деньгах хозяйств. Ставку делали, в основном, на шестимесячных. Корма свои, сначала животных как следует откармливали.

Тем временем скупщик регистрирует частную фирму в России на подставное лицо. И уже от него белорусскому хозяйству поступает коммерческое предложение о покупке больших партий скота. С минимальной по документам наценкой бычки начинают уходить в Орловскую область. А, по сути, через подконтрольную организацию автор схемы продает их самому себе. По цене, которую сам же и установил.

Управляющий фермерским хозяйством: «Все документы, всё оформляли официально. Все через Гомельскую ветстанцию, Гомельская ветстанция подает документы на Гомельский комитет, комитет дает разрешение и потом, согласно документам, мы скот возили на Россию. Допустим, партию заказали 200 голов, надо 200-300 килограммов. Мы эту собираем партию (200-300 голов), оформляем официально документы и потом реализуем».

Как только бычки пересекали границу, подконтрольная фирма тут же перепродавала их крупным российским хозяйствам. По этой схеме из Гомельской области в Россию было переправлено 13 тысяч голов скота более чем на 10 миллионов рублей. Изъяты все документы и печати, доказывающие незаконную деятельность. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело.

Андрей Сенников, официальный представитель УДФР КГК Беларуси по Гомельской области: «Фактически же скот по более высокой цене был продан в адрес реального субъекта хозяйствования Российской Федерации, при этом полученная выручка была сокрыта от налогообложения. В результате осуществления таких сделок глава фермерского хозяйства уклонился от уплаты налогов в сумме более 500 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемый задержан, ведется предварительное расследование».

А это уже Ветковский район и еще одна незаконная схема. Проверяющие заподозрили неладное, когда увидели, в каких объемах хозяйства продают коров населению. К примеру, только агропредприятие «Дружба» – более 400 голов, из них 140 продали в сентябре. В некоторых случаях на одного покупателя приходилось до 40 животных. Но зачем людям столько?

Сергей Глоба, начальник управления контроля за работой агропромышленного комплекса Комитета госконтроля Гомельской области: «Понятно, что гражданину столько скота в личном подворье не нужно. Он не будет знать, что с ним делать. Граждане покупали этот скот, а потом перепродавали. А уже с соседнего района формировались партии, и скот уходил в Российскую Федерацию. Характерно, что все заявления на продажу скота (а продажа скота населению происходит по заявлению гражданина) подписывались директором хозяйства. Чем руководствовался руководитель хозяйства, я думаю, будет выяснено в ходе оперативных мероприятий».

Директора, кстати, на месте не оказалось. Подчиненные от комментариев отказались и буквально встали на пути у инспекторов и журналистов. На ферму сегодня было не попасть. Видимо, неспроста.

И таких историй множество. В одном хозяйстве Рогачевского района, к примеру, не досчитались сразу полтысячи голов, идет проверка. Комитет госконтроля и финансовая милиция продолжают выявлять факты массовой скупки скота посредниками в Гомельской области.

Напомним, о «катастрофе» в регионе на недавнем совещании с правительством говорил Президент. И возможно, в преступных схемах задействованы должностные лица. Александр Лукашенко поручил навести порядок в сфере животноводства и наказать виновных.

Подписывайтесь на нас в Telegram