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«Коров по ночам режут и вывозят в Россию». Рассказываем подробности резонансного дела, которое упомянул Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Изощренные преступные схемы по вывозу крупного рогатого скота в Россию раскрыли в Гомельской области. Нелегальные торговцы работали по разным схемам, но финал всегда был один – коровы оказывались в соседней стране, а наш бюджет не досчитывался приличных сумм.
Эта ферма в Лоевском районе была своего рода перевалочной базой в крупной преступной схеме. На протяжении двух лет сюда свозили телят со всей страны, которых местный фермер скупал у нуждающихся в деньгах хозяйств. Ставку делали, в основном, на шестимесячных. Корма свои, сначала животных как следует откармливали.
Тем временем скупщик регистрирует частную фирму в России на подставное лицо. И уже от него белорусскому хозяйству поступает коммерческое предложение о покупке больших партий скота. С минимальной по документам наценкой бычки начинают уходить в Орловскую область. А, по сути, через подконтрольную организацию автор схемы продает их самому себе. По цене, которую сам же и установил.
Как только бычки пересекали границу, подконтрольная фирма тут же перепродавала их крупным российским хозяйствам. По этой схеме из Гомельской области в Россию было переправлено 13 тысяч голов скота более чем на 10 миллионов рублей. Изъяты все документы и печати, доказывающие незаконную деятельность. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело.
А это уже Ветковский район и еще одна незаконная схема. Проверяющие заподозрили неладное, когда увидели, в каких объемах хозяйства продают коров населению. К примеру, только агропредприятие «Дружба» – более 400 голов, из них 140 продали в сентябре. В некоторых случаях на одного покупателя приходилось до 40 животных. Но зачем людям столько?
Директора, кстати, на месте не оказалось. Подчиненные от комментариев отказались и буквально встали на пути у инспекторов и журналистов. На ферму сегодня было не попасть. Видимо, неспроста.
И таких историй множество. В одном хозяйстве Рогачевского района, к примеру, не досчитались сразу полтысячи голов, идет проверка. Комитет госконтроля и финансовая милиция продолжают выявлять факты массовой скупки скота посредниками в Гомельской области.
Напомним, о «катастрофе» в регионе на недавнем совещании с правительством говорил Президент. И возможно, в преступных схемах задействованы должностные лица. Александр Лукашенко поручил навести порядок в сфере животноводства и наказать виновных.
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«Коров по ночам режут и вывозят в Россию». Рассказываем подробности резонансного дела, которое упомянул Лукашенко
Изощренные преступные схемы по вывозу крупного рогатого скота в Россию раскрыли в Гомельской области. Нелегальные торговцы работали по разным схемам, но финал...
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