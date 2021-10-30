Лукашенко в Добруше: Вы мне должны только одно – сохраните это предприятие и живите дружно!

Источник материала: ОНТ

Проект, который едва не превратился в строительную эпопею. Сегодня Президент побывал на Добрушской бумажной фабрике, где несколько месяцев назад запустили новое производство. Вот уж поистине отложенный старт, ведь заработать завод должен был еще в 2015-м. После проблем с иностранным подрядчиком предприятие достраивали и запускали собственными силами. Получилось! Александр Лукашенко убежден: для себя и своей страны белорусы способны на многое. У специалистов нет сомнений, что каждый рубль, вложенный в деревообработку, окупится. Экспорт в этом году может приблизиться к миллиарду долларов. Но тут уж, как говорится, надо постучать по дереву.





Утро в Гомельской области было туманное, и с высоты работа на полях может быть не заметна, поэтому Александр Лукашенко сразу потребовал ясности от губернатора. Как продвигается, а точнее – завершается, уборка кукурузы и как готовят землю к следующему аграрному сезону?

Но больше интересуют Президента дела фабричные. В феврале 2020-го Александр Лукашенко уже был здесь, чтобы перезапустить строительный процесс. Производство картона – мелованного и немелованного – должно было появиться еще в 2015-м на Добрушской бумажной фабрике «Герой труда». С задачей пришлось справляться действительно героически. После того, как из проекта неожиданно вышел инвестор.

Строить и налаживать оборудование пришлось белорусским специалистам. И с лета картонная фабрика работает и приносит прибыль. Уже выпущено 10 тысяч тонн продукции. А нужен такой картон для изготовления упаковок: для конфет, печенья и тетрапаков. Сама фабрика – часть большого концерна «Беллесбумпром». В него входят порядка полусотни целлюлозно-бумажных и деревообрабатывающих предприятий. Но хватает ли мощности, чтобы переработать все сырье?

Только в этом месяце три тысячи тонн картона с новой линии отгрузили зарубежным заказчикам. На полную мощность предприятие еще не вышло (а это 200 тысяч тонн в год картона), но заказов много уже сейчас. Общая сумма контрактов – более полумиллиарда долларов. Заявка серьезная, но хватит ли картона для всех заказчиков? – интересуется Александр Лукашенко.

Всего же за восемь месяцев концерн экспортировал товаров на 609 миллионов долларов. Ориентир к концу года – 900. По сравнению с прошлым – можем заработать на 250 миллионов больше. В целом дела идут хорошо, но есть и проблемные предприятия. В тройке отстающих – «Витебскдрев», бобруйский «ФанДОК» и «Борисовдрев».

А вот в предприятии «Могилевхимволокно» видят потенциального партнера для Добрушской фабрики. Там могут выпускать химико-термомеханическую массу. Это, по сути, полуфабрикат для производства картона не импортный, а свой, белорусский. От этой технологической синергии новая картонная фабрика в Добруше только выиграет.

И теперь на выходе получаем свой картон. Он состоит из нескольких слоев. И пригодится не только для упаковки пищевой продукции. Есть много интересных ниш и потенциальных заказчиков.

И чтобы лично оценить новую линию, Александр Лукашенко отправился на производство на электробусе МАЗ. И его тоже оценил.

Пока не вышли на полную мощность, на фабрике просчитывают разные варианты. Главные критерии – прибыльность и функциональность. Можно делать 25 видов картона разного тоннажа, но это нерационально. Лучше выбрать около пяти. Так выгоднее.

Габариты «картоноделательной» машины впечатляют. И это только часть оборудования, которую мы видим. 200 метров в длину, а занимает машина три этажа. Для производства мелованного и немелованного картона сюда со Светлогорска привозят целлюлозу. Раньше покупали, сейчас делаем сами. И только это позволяет экономить 47 миллионов долларов в год.

В цеху шумно, тишина только в операторской. Отсюда управляют всем процессом. И, конечно, Александр Лукашенко не проходит мимо. Президент всегда в курсе фабричных дел не только в общем, но и в деталях.

По итогам года общий объем производства концерна превысит три миллиарда рублей. Все работает, а значит, есть рабочие места и зарплата. Большую часть времени на фабрике Александр Лукашенко посвятил именно общению с коллективом. Вопросы – не только производственные, но и житейские.

В этом году концерн отметил 30-летие. И можно считать, что новое производства картона на Добрушской фабрике «Герой труда» не что иное, как подарок на юбилей. А впереди – новые заказы и продукция, ведь героизма и технологий предприятию не занимать.

Фото: БЕЛТА





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