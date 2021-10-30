Коровы, собаки, базар и крипта. Собрали самые интересные истории октября

Источник материала: ProBusiness



Фото Petsitters.by

Эти люди пытаются заработать в белорусской глубинке или делают крутые игры для мессенджеров, варят сыры, пекут пирожки, чтобы кормить дальнобойщиков, остаются с вашими домашними питомцами, когда вас нет, — истории этих предпринимателей понравились нашим читателям в октябре больше всего. Листайте подборку — а вдруг вы что-то не читали? — и вдохновляйтесь идеями и опытом классных людей, которым пока далеко до многомиллионных оборотов, но они упрямо идут вперед и строят свой маленький бизнес.

Если вы тоже такие или рядом с вами происходят истории, которые вдохновляют — независимо от их масштаба, — напишите нам на ar@probusiness.io . Уверены, это интересно!

«Я был „жирным котом“ и мог себе позволить „поиграть в айтишника“» — посмотрите, как этот парень зарабатывает на играх и крипте

Знакомьтесь — Павел Кузнецов. Все детство он играл в компьютерные игры и получал за это по шапке от родителей. В 15 лет парень выбрался из российской глубинки, менял сферы деятельности и профессии, открывал и закрывал бизнесы, а теперь не только сам зарабатывает на играх, но и предоставляет такую возможность другим.

Его команда придумала игровую платформу, которая встраивается в мессенджеры и приносит пользователям пассивный доход в криптовалюте. Сейчас проект оценивается в $ 5 млн, но впереди у ребят большие планы — международная рекламная кампания и выход на новые рынки. Читайте их мотивирующую историю .



Павел Кузнецов. Фото предоставлено героем материала

«Две плиты да четыре кастрюли — вот и все оборудование». Как семья, прогорев с бизнесом, уехала в деревню, завела коров, коз — и начала сначала

А у Виталия из Минска еще несколько лет назад был достаточно крупный кондитерский бизнес — но в 2018 году он прогорел. Парень не сдался — и решил полностью поменять жизнь: Виталий, его старший брат и мама уехали в деревню в Минской области, чтобы там растить коров и коз, перерабатывать молоко в творог, сыры и йогурты — и делать маленькие шаги к большому молочному производству. Пока у предпринимателей нет даже хорошего автомобиля, так нужного в хозяйстве, зато есть большие планы на будущее. Вы уже читали историю фермеров Colbasyr из Вилейского района ?



Виталий. Фото из архива героя

«Чтобы не прогореть, ипэшнику надо постоянно крутиться». Как многодетная мама из белорусской глубинки пытается заработать на пирожках

У Ольги Климанской из Верхнедвинска, что в Витебской области Беларуси — пятеро детей, орден Матери и огромное желание вкусно готовить и кормить людей. Два года назад женщина открыла торговлю собственной выпечкой под брендом «Счастье есть» — и уже поменяла несколько форматов бизнеса. Обязательно прочтите историю многодетной мамы из глубинки , которая ни у кого не просит помощи, а упрямо идет вперед.



Фото из архива героини

«Ипэшники уже давно не живут, а выживают». Посмотрели, как люди пытаются заработать в белорусской глубинке

А еще мы побывали на центральном рынке в белорусском райцентре Глуск, что в Могилевской области — и посмотрели, как там пытаются зарабатываать предприниматели региона. Рынок работает только по средам. Местные — а здесь живет всего-то чуть более 7 тысяч человек — говорят, что чаще «ладзіць кірмаш» просто бессмысленно: денег сейчас у людей не густо, нет покупателя. Как сейчас живут, работают и зарабатывают предприниматели в глубинке, читайте в этом материале .



Фото: Валентин Кондратьев, probusiness.io

«Возьму пожить вашу собачку». Как девушка построила бизнес на путешественниках с питомцами

А минчанка Евгения Гончеренок и ее бизнес помогают домашним животным и их хозяевам. Два года назад девушка запустила платформу для выгула и передержки домашних животных — и ее детское увлечение переросло в прибыльное дело. Недавно, кстати, ее проект отобрали для дальнейшего участия в совместном конкурсе Google for Startups и глобального центра инноваций Huge Thing как один из перспективных. Впереди — еще один отборочный тур. Если Petsitters его пройдет, то у Евгении есть шанс получить финансовую поддержку — до € 65 тыс. Читали эту мотивирующую историю ?



Фото из архива героини

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