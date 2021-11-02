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Приунывший пес, который не выспался из-за ребенка, заставил хохотать интернет-пользователей (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Не секрет, что новорожденные дети в доме – это не только радость, но и бесконечные хлопоты. В этом случае устать может даже очень активная собака. На историю
Хаски по кличке Бакс, как и все собаки, поначалу был чрезвычайно рад любому члену семьи, однако в этот раз устал даже он. На видеокадрах видно, как питомец без сил прислонил голову к дивану – после такого сразу становится ясно, кто дежурил ночью.
Глядя на уставшего пса, приходят на ум выражения «"Дети – это радость", – говорили они», «"Родится лялька – будет весело", – говорили они».
Интернет-пользователи повеселились, глядя на уставшего хвостатого няньку.
Фото: pixabay
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Не секрет, что новорожденные дети в доме – это не только радость, но и бесконечные хлопоты. В этом случае устать может даже очень активная собака. На...
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