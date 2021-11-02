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Приунывший пес, который не выспался из-за ребенка, заставил хохотать интернет-пользователей (ВИДЕО)

02.11.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Приунывший пес, который не выспался из-за ребенка, заставил хохотать интернет-пользователей (ВИДЕО)

Не секрет, что новорожденные дети в доме – это не только радость, но и бесконечные хлопоты. В этом случае устать может даже очень активная собака. На историю обратил внимание ridus.ru.

Хаски по кличке Бакс, как и все собаки, поначалу был чрезвычайно рад любому члену семьи, однако в этот раз устал даже он. На видеокадрах видно, как питомец без сил прислонил голову к дивану – после такого сразу становится ясно, кто дежурил ночью.


Глядя на уставшего пса, приходят на ум выражения «"Дети – это радость", – говорили они», «"Родится лялька – будет весело", – говорили они». 

Интернет-пользователи повеселились, глядя на уставшего хвостатого няньку.

«Первый раз вижу утомленного хаски», «Бедный собакен, притомился», «Когда осознал, что ты больше не единственная лялька», «Ахах, в доме появился тот, кто кричит громче», – писали в комментариях.

Фото: pixabay

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Не секрет, что новорожденные дети в доме – это не только радость, но и бесконечные хлопоты. В этом случае устать может даже очень активная собака. На...
 
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