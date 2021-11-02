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В Нигерии упал 21-этажный небоскреб

02.11.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Нигерии упал 21-этажный небоскреб

Небоскреб высотой в 21 этаж рухнул в богатом районе Лагоса (Нигерия), погибли не менее семи человек. О произошедшем сообщает ТАСС со ссылкой на нигерийский новостной портал PM News.

По данным источников, до обрушения здание было на стадии возведения.

По данным местного издания Premium Times, под завалами могут находиться более 50 человек, включая хозяина здания.

Спасатели работают на месте происшествия и разбирают завалы.

Фото: Punch

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Небоскреб высотой в 21 этаж рухнул в богатом районе Лагоса (Нигерия), погибли не менее семи человек. О произошедшем сообщает ТАСС со ссылкой на нигерийский...
 
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