В Нигерии упал 21-этажный небоскреб

Источник материала: ОНТ

Небоскреб высотой в 21 этаж рухнул в богатом районе Лагоса (Нигерия), погибли не менее семи человек. О произошедшем сообщает ТАСС со ссылкой на нигерийский новостной портал PM News.

По данным источников, до обрушения здание было на стадии возведения.

По данным местного издания Premium Times, под завалами могут находиться более 50 человек, включая хозяина здания.

Спасатели работают на месте происшествия и разбирают завалы.

Фото: Punch

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