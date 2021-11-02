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Воспитание псом кота рассмешило интернет-пользователей (ВИДЕО)

02.11.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Воспитание псом кота рассмешило интернет-пользователей (ВИДЕО)

Второй питомец в доме порой является не только другом, но и хорошим воспитателем. Как, например, на видео, которое нашел ridus.ru.

Кадры позволяют наблюдать, как маленький, но очень строгий пес по кличке Ричи по просьбе хозяина воспитывает своего непоседливого брата, кота по имени Барсик. Кот застенчиво пытается украсть еду со стола, и в это время Ричи начинает громко лаять на него – и это возымело эффект.


Интернет-пользователи с интересом наблюдали за воспитательным процессом, некоторые высказались, что Ричи просто защищал вкусняшки, чтобы они достались и ему.

«Песиль просто сам слопает потом все, что лежит на столе», «Хитрый пес хочет, чтобы котэ поделился с ним едой!», «Ричи напоминает Барсику, что с братанами нужно делиться», – писали в комментариях.

Фото:

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Второй питомец в доме порой является не только другом, но и хорошим воспитателем. Как, например, на видео, которое нашел ridus.ru. Кадры позволяют наблюдать, как...
 
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