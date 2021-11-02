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Воспитание псом кота рассмешило интернет-пользователей (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Второй питомец в доме порой является не только другом, но и хорошим воспитателем. Как, например, на видео, которое
Кадры позволяют наблюдать, как маленький, но очень строгий пес по кличке Ричи по просьбе хозяина воспитывает своего непоседливого брата, кота по имени Барсик. Кот застенчиво пытается украсть еду со стола, и в это время Ричи начинает громко лаять на него – и это возымело эффект.
Интернет-пользователи с интересом наблюдали за воспитательным процессом, некоторые высказались, что Ричи просто защищал вкусняшки, чтобы они достались и ему.
Фото:
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Второй питомец в доме порой является не только другом, но и хорошим воспитателем. Как, например, на видео, которое нашел ridus.ru. Кадры позволяют наблюдать, как...
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