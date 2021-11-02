Ни денег, ни квартир: десятки человек считают себя пострадавшими от действий строительной компании в Орше, Бобруйске и Жлобине

Источник материала: ОНТ

Ни денег, ни квартиры, а одни обещания. Минимум 30 человек считают себя пострадавшими от действий одной строительной компании. Орша, Бобруйск и Жлобин. Возможно, такие люди есть и в других городах и их гораздо больше. В Орше, к примеру, ключи от квартир обещали ещё в прошлом году, но пока это только слова. Когда же дойдёт до дела, узнавали наши корреспонденты.





Через стеклянную дверь почти ничего не разглядеть. Помещение на замке уже который год. Сначала людям обещали квартиры в начале 2020 года, потом в первом квартале 2021-го. Вот уже и он скоро закончится, а по улице Космодемьянской в Орше так и продолжает стоять старая баня.

Татяна Суходольская: «Не высотный, аккуратный, красивеньки домик, поэтому…»

Ирина Морозова: «Получается, новая квартира, не вторичноё жильё покупаем, там свободная планировка планировалась. Мы на это и повелись».

Предложение было заманчивым, метр квадратный – 350 условных единиц. Трёхкомнатная квартира выходила меньше 30 тысяч. Одни платили всю сумму сразу, другие брали кредиты, да и сама компания давала рассрочку. Когда подписывали документы, всем рассказывали и показывали, что после реконструкции здесь будет трёхэтажный жилой дом. Два года спустя покупатели квартир уверяют, что с 2019 года ни одного строителя здесь так и не было.

Но в райцентре сейчас и спросить не с кого, у компании – офис в Минске. Правда, на старте продаж клиентов принимали в самом центре Орши. Сейчас здесь уже новые арендаторы, а люди пишут заявления в милицию.

Ольга Щербакова: «В июле я написала заявление в РОВД. Это было моё первое заявление, я его составила и занесла. Вечером мне пошли звонки, там не я одна пострадавшая, много людей в Орше пострадало».

«С таким опытом в строительстве сталкиваемся впервые», – рассказывают в райисполкоме. Фирме из столицы еще в июне 2019-го местные власти выдали разрешение на проектные и изыскательские работы. Потом оказалось, что не хватает земли для необходимого благоустройства, власти им дополнительно выделили участок для парковки и детской площадки. Но до сих пор в райисполкоме нет итоговой проектной документации будущего дома.

Ольга Латышева, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства Оршанского райисполкома: «Руководство Оршанского райисполкома приглашало данное юридическое лицо и проектную организацию на производственное совещание, в ходе которого юридическим лицом был представлен график, схема, по которой они работают: что и в какой последовательности должно быть реализовано. Юрлицо пообещало, что к апрелю 2021 года строительство начнётся, но, к сожалению, до настоящего времени строительство не началось».

Во всех нюансах сейчас разбираются и следователи Оршанского межрайонного отдела Следственного комитета. Впрочем, сама компания от обязательств не отказывается, на все претензии ответ один – квартиры построим. Только надо подождать. Компания уверяет, что работает по закону и сейчас финансово устойчивая. Бизнесмены сетуют на проектную организацию – это она слишком долго разрабатывала необходимые документы.

Михаил Юрков, директор строительной компании: «Проектная организация по непонятным нам причинам затянула значительно сроки реализации данного проекта, пообещав нам 4 месяца проектировать проект, то есть сдать его где-то в середине прошлого года, летом – в июле, но сдало только в конце августа этого года. В связи с этим генподрядчик не мог приступить к реализации своей части – строительству объекта. И вынужден был ждать. При этом появились негодования граждан и претензии других лиц».

Кроме Орши, волнуются и в Жлобине, здесь несколько семей тоже ждут, когда бетонная коробка превратится в многоквартирный жилой дом, а в Бобруйске на месте бывшей военной казармы, казалось, работа закипела, но пока здесь только фасад и окна. Внутри разруха. Люди уверяют: так здесь уже с 2018 года.

Объяснить свою позицию и будущее проектов компания обещает людям лично. В ближайшие дни встречи назначены в Бобруйске и Орше. Параллельно компания ищет клиентов для квартир на берегу Днепра. А следователи тем временем продолжают разбираться во всех нюансах.

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