Разгадать код «поэта полутонов». «Канікулы з Максімам» организовал для школьников музей Богдановича

Источник материала: ОНТ

У белорусских школьников начались осенние каникулы. Что делать, если дома не сидится? Ответ прост – отправиться в музей. Культурные институции по всей стране подготовили специальные программы на эту неделю. Пожалуй, самые необычные «Канікулы з Максімам» устроил столичный музей Богдановича. Предлагают не только разгадать код «поэта полутонов», чей юбилей уж близок.





Все отправлялись на каникулы, а сын учителя Богдановича с рождения в школе жил – буквально. Семья квартировала в здании Минского приходского училища. Это его макет. Уникальное фото XIX века. За партой – отец будущего отличника мировой литературы.

Юлия Мацук, заведующая отделом Литературного музея Максима Богдановича: «У Літаратурным музеі Максіма Багдановіча распрацавана шмат музейна-педагагічных заняткаў. Такім чынам, мы можам працаваць не толькі ў класічнай форме – агляднай экскурсіі. Кожны дзень прапаноўваем тую ці іншую форму. Гэта аналаг гульні “Што? Дзе? Калі?”».

Проект недели стартовал. Список развивающих заданий подходит и для детей, и для взрослых. На сегодня занятие – квест-кроссворд по основной экспозиции музея. Собирали ключевые слова, приближаясь к разгадке «Кода Богдановича». И первый приз вручён!

«Большая перемена» у школьников – по 7 ноября, красный день календаря. К слову, до октября 1917-го «каникулы» у нас – это только летний период отдыха. Остальное время называли «вакации». Свободную от уроков пору Богданович проводил с пользой для ума и души: играл в шахматы с друзьями, напевал любимые куплеты, свою поэзию творя.

Белорусский лирик в гимназии учился в Нижнем Новгороде и Ярославле, где в 1909-м был сделан снимок. Он ли, Богданович, в центре – по-прежнему загадка. Специальные осенние каникулярные программы – в 160 музеях страны.

Олеся Кузнецова, заместитель директора Государственного музея истории белорусской литературы: «Дома сядзець не трэба. Дэвізам нашага тыдня школьных канікулаў стала “Ні дня без цікавасці”. Мы падрыхтавалі вельмі цікавую і шырокую праграму. У Музеі гісторыі беларускай літаратуры – пагуляць “Як хлеб на стол прыйшоў”. У музеі Петруся Броўкі - павандраваць з Петрусём Броўкам па Мінску. А ў “Беларускай хатцы” – адчуць сябе сапраўдным батлейшчыкам. Запрашаем наведаць нашы філіялы па-за межамі сталіцы: музей-сядзібу Міцкевічаў “Завоссе”, музей-сядзібу Францішка Багушэвіча “Кушляны”, музей Кузьмы Чорнага ў Цімкавічах і “Ракуцёўшчына” Максіма Багдановіча».

О том, как 110 лет назад в фольварке возле Молодечно классик провёл каникулы, можно прочитать в его сборнике «Вянок». Завершится неделя экскурсией по выставке-бестселлеру к 130-летию Богдановича, чей голос впервые услышали за школьным порогом.

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