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Разгадать код «поэта полутонов». «Канікулы з Максімам» организовал для школьников музей Богдановича
Источник материала: ОНТ
У белорусских школьников начались осенние каникулы. Что делать, если дома не сидится? Ответ прост – отправиться в музей. Культурные институции по всей стране подготовили специальные программы на эту неделю. Пожалуй, самые необычные «Канікулы з Максімам» устроил столичный музей Богдановича. Предлагают не только разгадать код «поэта полутонов», чей юбилей уж близок.
Все отправлялись на каникулы, а сын учителя Богдановича с рождения в школе жил – буквально. Семья квартировала в здании Минского приходского училища. Это его макет. Уникальное фото XIX века. За партой – отец будущего отличника мировой литературы.
Проект недели стартовал. Список развивающих заданий подходит и для детей, и для взрослых. На сегодня занятие – квест-кроссворд по основной экспозиции музея. Собирали ключевые слова, приближаясь к разгадке «Кода Богдановича». И первый приз вручён!
«Большая перемена» у школьников – по 7 ноября, красный день календаря. К слову, до октября 1917-го «каникулы» у нас – это только летний период отдыха. Остальное время называли «вакации». Свободную от уроков пору Богданович проводил с пользой для ума и души: играл в шахматы с друзьями, напевал любимые куплеты, свою поэзию творя.
Белорусский лирик в гимназии учился в Нижнем Новгороде и Ярославле, где в 1909-м был сделан снимок. Он ли, Богданович, в центре – по-прежнему загадка. Специальные осенние каникулярные программы – в 160 музеях страны.
О том, как 110 лет назад в фольварке возле Молодечно классик провёл каникулы, можно прочитать в его сборнике «Вянок». Завершится неделя экскурсией по выставке-бестселлеру к 130-летию Богдановича, чей голос впервые услышали за школьным порогом.
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У белорусских школьников начались осенние каникулы. Что делать, если дома не сидится? Ответ прост – отправиться в музей. Культурные институции по всей стране...
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