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Собака не дает хозяину чинить машину. Только посмотрите, как она залазит ему на голову – 100% будете хохотать! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике милый щенок отвлекает хозяина от ремонта автомобиля. Малыш хочет пообщаться с человеком, а может, и помочь.
Пользователей Сети умилил и насмешил маленький «помощник».
Фото: Pixabay.com
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Собака не дает хозяину чинить машину. Только посмотрите, как она залазит ему на голову – 100% будете хохотать! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике милый щенок отвлекает хозяина от ремонта автомобиля. Малыш хочет пообщаться с человеком, а может, и помочь. Пользователей...
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