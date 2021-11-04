ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Собака не дает хозяину чинить машину. Только посмотрите, как она залазит ему на голову – 100% будете хохотать! (ВИДЕО)

04.11.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Собака не дает хозяину чинить машину. Только посмотрите, как она залазит ему на голову – 100% будете хохотать! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике милый щенок отвлекает хозяина от ремонта автомобиля. Малыш хочет пообщаться с человеком, а может, и помочь.


Пользователей Сети умилил и насмешил маленький «помощник».


Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике милый щенок отвлекает хозяина от ремонта автомобиля. Малыш хочет пообщаться с человеком, а может, и помочь. Пользователей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Итоги биржевого рынка ценных бумаг за октябрь 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by