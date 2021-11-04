«Витэн» узнал своих соперников в мини-футбольной Лиге чемпионов

Источник материала: ОНТ

Мини-футбольный клуб «Витэн» узнал своих соперников по элитному раунду Лиги чемпионов.

Жеребьевка турнира прошла в швейцарском Ньоне. Лучший клуб Беларуси встретится в группе с казахстанским «Кайратом», французским «Аньер-Вильневом» и российской «Тюменью». Победитель квартета выйдет в «финал четырех». Отметим, что ранее наша команда успешно преодолела квалификацию, сыграв два раза вничью и уступив «Барселоне».

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