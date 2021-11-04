Держатель для телефона в машине бесплатно! Посмотрите, этот лайфхак стал хитом в Instagram – 88 млн просмотров!

Источник материала: ОНТ

Видео с лайфхаком для автолюбителей в Instagram завоевало признание аудитории и получило около 88 млн просмотров. На ролик обратил внимание ridus.ru .

На кадрах девушка показывает, как решила сэкономить и не покупать держатель для смартфона в машине, сделать его своими руками. Оказалось, это очень просто.





Пользователи Сети были в восторге от лайфхака.

Фото: Pixabay.com

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