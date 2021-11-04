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Держатель для телефона в машине бесплатно! Посмотрите, этот лайфхак стал хитом в Instagram – 88 млн просмотров!
Источник материала: ОНТ
Видео с лайфхаком для автолюбителей в Instagram завоевало признание аудитории и получило около 88 млн просмотров. На ролик обратил внимание
На кадрах девушка показывает, как решила сэкономить и не покупать держатель для смартфона в машине, сделать его своими руками. Оказалось, это очень просто.
Пользователи Сети были в восторге от лайфхака.
Фото: Pixabay.com
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Держатель для телефона в машине бесплатно! Посмотрите, этот лайфхак стал хитом в Instagram – 88 млн просмотров!
Видео с лайфхаком для автолюбителей в Instagram завоевало признание аудитории и получило около 88 млн просмотров. На ролик обратил внимание ridus.ru. На кадрах девушка...
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