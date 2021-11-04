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Хави возглавит футбольный клуб «Барселона»

04.11.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хави возглавит футбольный клуб «Барселона»

У футбольной «Барселоны» в ближайшее время будет новый главный тренер. Бывший игрок клуба Хави уже согласовал условия контракта с каталонцами. 

Сейчас он возглавляет катарский «Аль-Саад», и главным вопросом в этой истории была компенсация за тренера. «Барселона» согласилась заплатить за переход Хави миллион евро. Презентация тренера запланирована на 8 ноября. 41-летний испанец подпишет контракт с каталонцами до 2024 года. 

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У футбольной «Барселоны» в ближайшее время будет новый главный тренер. Бывший игрок клуба Хави уже согласовал условия контракта с каталонцами.  Сейчас он...
 
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