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Хави возглавит футбольный клуб «Барселона»
Источник материала: ОНТ
У футбольной «Барселоны» в ближайшее время будет новый главный тренер. Бывший игрок клуба Хави уже согласовал условия контракта с каталонцами.
Сейчас он возглавляет катарский «Аль-Саад», и главным вопросом в этой истории была компенсация за тренера. «Барселона» согласилась заплатить за переход Хави миллион евро. Презентация тренера запланирована на 8 ноября. 41-летний испанец подпишет контракт с каталонцами до 2024 года.
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У футбольной «Барселоны» в ближайшее время будет новый главный тренер. Бывший игрок клуба Хави уже согласовал условия контракта с каталонцами. Сейчас он...
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