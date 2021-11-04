Транспортный налог за машину: сколько нужно заплатить и от чего зависит сумма?

Источник материала: ОНТ

Сколько придется заплатить транспортного налога за легковое авто и от чего зависит сумма, рассказывает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по налогам и сборам.

Решение о введении транспортного налога было принято 1 января 2021 года.

Кто должен платить?

Плательщики – физические лица, в том числе ИП, за которыми в ГАИ числятся транспортные средства. Если авто в лизинге, то плательщик сбора – лизингополучатель.

За какой транспорт платить не нужно?

Автомобили, выпущенные в 1991-м году и ранее.

Если сведения про год изготовления отсутствуют

Машина находится в угоне.

Автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами.

Владельцы электрокаров.

Сколько платить?

Зависит от разрешенной максимальной массы у легковых и грузовых автомобилей, а еще от вместимости, если речь про автобусы.

Что касается мотоциклов, то налог нужно будет платить за единицу транспорта – 41 руб.

Ставка налога составит 61 руб. для легкового автомобиля весом не более 1,5 т.

Ставка 81 руб. – за машину от 1,5 до 1,75 т.

К примеру, за автобус с числом посадочных мест свыше 40 нужно будет платить 447 руб.

Кому предоставляются льготы?

Пенсионерам.

Тем, кто имеет право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста.

На 50% размер платы уменьшится для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II групп, на 25% – для инвалидов III группы.





Фото: БЕЛТА

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