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Транспортный налог за машину: сколько нужно заплатить и от чего зависит сумма?
Источник материала: ОНТ
Сколько придется заплатить транспортного налога за легковое авто и от чего зависит сумма,
Решение о введении транспортного налога было принято 1 января 2021 года.
Кто должен платить?
Плательщики – физические лица, в том числе ИП, за которыми в ГАИ числятся транспортные средства. Если авто в лизинге, то плательщик сбора – лизингополучатель.
За какой транспорт платить не нужно?
Сколько платить?
Зависит от разрешенной максимальной массы у легковых и грузовых автомобилей, а еще от вместимости, если речь про автобусы.
Кому предоставляются льготы?
Фото: БЕЛТА
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Сколько придется заплатить транспортного налога за легковое авто и от чего зависит сумма, рассказывает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по налогам и сборам....
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