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Транспортный налог за машину: сколько нужно заплатить и от чего зависит сумма?

04.11.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Транспортный налог за машину: сколько нужно заплатить и от чего зависит сумма?

Сколько придется заплатить транспортного налога за легковое авто и от чего зависит сумма, рассказывает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по налогам и сборам.

Решение о введении транспортного налога было принято 1 января 2021 года.

Кто должен платить?

Плательщики – физические лица, в том числе ИП, за которыми в ГАИ числятся транспортные средства. Если авто в лизинге, то плательщик сбора – лизингополучатель.

За какой транспорт платить не нужно?

  • Автомобили, выпущенные в 1991-м году и ранее. 
  • Если сведения про год изготовления отсутствуют
  • Машина находится в угоне. 
  • Автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами.
  • Владельцы электрокаров.

Сколько платить?

Зависит от разрешенной максимальной массы у легковых и грузовых автомобилей, а еще от вместимости, если речь про автобусы. 

  • Что касается мотоциклов, то налог нужно будет платить за единицу транспорта – 41 руб.
  • Ставка налога составит 61 руб. для легкового автомобиля весом не более 1,5 т.
  • Ставка 81 руб. – за машину от 1,5 до 1,75 т.
  • К примеру, за автобус с числом посадочных мест свыше 40 нужно будет платить 447 руб.

Кому предоставляются льготы?

  • Пенсионерам.
  • Тем, кто имеет право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста. 
  • На 50% размер платы уменьшится для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II групп, на 25% – для инвалидов III группы.


Фото: БЕЛТА

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Сколько придется заплатить транспортного налога за легковое авто и от чего зависит сумма, рассказывает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по налогам и сборам....
 
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