Культурный символ Беларуси. 3 ноября – день рождения Якуба Коласа

Источник материала: ОНТ

Его имя стало символом Беларуси. Сегодня – день рождения Якуба Коласа. Уже 139-й! Официальные торжества в Год народного единства прошли на столичной площади, которая названа в честь больше чем поэта. В подарок классику беллит также новая выставка «У той песні, шырокай, як свет» и 35 международная конференция «Каласавіны». Отмечают этот персональный праздник далеко за пределами родного края автора шедевров, получивших мировое признание.





Человек-глыба, страна, эпоха – и это о Коласе, без всякого преувеличения. 9 бронзовых метров над именной площадью. Она уже 65 лет в «сердце» Минска. Сегодня у монумента песняру земли белорусской собрались те, кто ценит каждое слово из-под пера великого.

Алексей Дударев, писатель, заслуженный деятель искусств Беларуси: «Ён – Колас! Кропка, усё! І калі чалавек дасведчаны, і калі сапраўды любіць свой родны кут, то скажы яму "Колас", яму ўсё зразумела. Драматург, паэт, празаік. Гэта адна з буйнейшых зорак нашай беларускай літаратуры».

Для гения осень – знаковая пора. И не только потому, что родился в листопад. Лишь в этом году: сентябрь – 115 лет со дня литдебюта стихотворением «Наш родны край». Октябрь – 95 лет назад Колас де-юре стал «Народным поэтом», вровень с Купалой.

Василина Мицкевич, правнучка Якуба Коласа: «13 мая 1956 года свайму сябру і перакладчыку Сяргею Мітрафанавічу Гарадзецкаму Якуб Колас напісаў, што, калі ён дажыве да 15 верасня, то на Беларусі будзе адзначацца 50-годдзе яго літаратурнай дзейнасці. І спецыяльна пад гэту юбілейную дату ён працуе над перавыданнем "Казак жыцця". Выйшлі яны толькі праз 4 гады пасля смерці паэта – у 1960 годзе. Нам вельмі пашчасціла, што Якуб Колас працаваў над "Казкамі жыцця" тут, у гэтым доме. Таму шмат захавалася рукапісаў, машынапісаў з праўкамі паэта, якія прадстаўлены на выстаўцы».

Впервые аллегорические рассказы опубликованы под одной обложкой век назад в Ковно (ныне – Каунасе). А вы заметили псевдоним? «Тарас Гушча», он же «Якуб Колас». В витринах книги классика с никнеймом на немецком языке, французском, английском.

Антон Астапович, ученый секретарь государственного Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «Фармат "Каласавін" пашыраны. Таму што коласазнаўства ўжо выходзіць даўно за межы літаратуразнаўства, мовазнаўства. Закранаюцца самыя розныя сумежныя дысцыпліны. Вывучэнне картаграфічнае мясцін Якуба Коласа. І будуць тэмы аналізу нарматыўна-прававых актаў. У наступным годзе абавязкова трэба працаваць над тым, каб магілы бацькоў Коласа атрымалі статус мемарыяльных пахаванняў».

Конечно, пандемия внесла свои коррективы, но планов не изменила. В 35 раз ученые умы собрались на международную конференцию в Большой гостиной дома, который «вписан» в большую историю. 65 лет здесь музей, один из самых атмосферных в стране.

За этим столом завершена знаменитая трилогия «На ростанях». И всё же главный труд Коласа – национальный эпос «Новая зямля». Это первое произведение беллит, которое побывало на орбите. Космонавт Климук вспоминал: «Там, у прасторах сусвету, асаблівым сэнсам напаўняліся бессмяротныя словы: "Мой родны кут, як ты мне мілы!.. Забыць цябе не маю сілы!"»

«Каласавіны» – праздник не одного дня. Завтра торжества на Столбцовщине. Понеманье – это «колыбель» в миру Константина Мицкевича. Песняры рождаются, чтоб сказку сделать былью. Человек-глыба, страна, эпоха – мощный Колас белорусской нивы.

Подписывайтесь на нас в Telegram