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Культурный символ Беларуси. 3 ноября – день рождения Якуба Коласа
Источник материала: ОНТ
Его имя стало символом Беларуси. Сегодня – день рождения Якуба Коласа. Уже 139-й! Официальные торжества в Год народного единства прошли на столичной площади, которая названа в честь больше чем поэта. В подарок классику беллит также новая выставка «У той песні, шырокай, як свет» и 35 международная конференция «Каласавіны». Отмечают этот персональный праздник далеко за пределами родного края автора шедевров, получивших мировое признание.
Человек-глыба, страна, эпоха – и это о Коласе, без всякого преувеличения. 9 бронзовых метров над именной площадью. Она уже 65 лет в «сердце» Минска. Сегодня у монумента песняру земли белорусской собрались те, кто ценит каждое слово из-под пера великого.
Для гения осень – знаковая пора. И не только потому, что родился в листопад. Лишь в этом году: сентябрь – 115 лет со дня литдебюта стихотворением «Наш родны край». Октябрь – 95 лет назад Колас де-юре стал «Народным поэтом», вровень с Купалой.
Впервые аллегорические рассказы опубликованы под одной обложкой век назад в Ковно (ныне – Каунасе). А вы заметили псевдоним? «Тарас Гушча», он же «Якуб Колас». В витринах книги классика с никнеймом на немецком языке, французском, английском.
Конечно, пандемия внесла свои коррективы, но планов не изменила. В 35 раз ученые умы собрались на международную конференцию в Большой гостиной дома, который «вписан» в большую историю. 65 лет здесь музей, один из самых атмосферных в стране.
За этим столом завершена знаменитая трилогия «На ростанях». И всё же главный труд Коласа – национальный эпос «Новая зямля». Это первое произведение беллит, которое побывало на орбите. Космонавт Климук вспоминал: «Там, у прасторах сусвету, асаблівым сэнсам напаўняліся бессмяротныя словы: "Мой родны кут, як ты мне мілы!.. Забыць цябе не маю сілы!"»
«Каласавіны» – праздник не одного дня. Завтра торжества на Столбцовщине. Понеманье – это «колыбель» в миру Константина Мицкевича. Песняры рождаются, чтоб сказку сделать былью. Человек-глыба, страна, эпоха – мощный Колас белорусской нивы.
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Его имя стало символом Беларуси. Сегодня – день рождения Якуба Коласа. Уже 139-й! Официальные торжества в Год народного единства прошли на столичной площади, которая...
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