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Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании «Гродно» под Иркутском

04.11.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании «Гродно» под Иркутском

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании «Гродно» под Иркутском.

Президент выразил искренние слова соболезнования и поддержки от имени белорусского народа и от себя лично семьям погибших в связи с тяжелой, невосполнимой утратой.

Глава государства пожелал родным и близким погибших мужества и стойкости в этот трудный час.

Фото: скриншот из видео пресс-службы правительства Иркутской области/ТАСС 

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Теги: Гродно
 
 
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Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании «Гродно» под Иркутском. Президент выразил искренние слова соболезнования и...
 
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