Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании «Гродно» под Иркутском .

Президент выразил искренние слова соболезнования и поддержки от имени белорусского народа и от себя лично семьям погибших в связи с тяжелой, невосполнимой утратой.

Глава государства пожелал родным и близким погибших мужества и стойкости в этот трудный час.

Фото: скриншот из видео пресс-службы правительства Иркутской области/ТАСС

Подписывайтесь на нас в Telegram