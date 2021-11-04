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Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании «Гродно» под Иркутском
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи
Президент выразил искренние слова соболезнования и поддержки от имени белорусского народа и от себя лично семьям погибших в связи с тяжелой, невосполнимой утратой.
Глава государства пожелал родным и близким погибших мужества и стойкости в этот трудный час.
Фото: скриншот из
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Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании «Гродно» под Иркутском. Президент выразил искренние слова соболезнования и...
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