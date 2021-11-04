Итоги биржевого рынка ценных бумаг за октябрь 2021 года

Источник материала: Myfin



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По числу сделок рынок во всех торговых режимах снизился ещё на 18,04% к предыдущему месяцу (877 сделки в октябре против 1070 в сентябре 2021 года), но вырос более чем на четверть, точнее на 27,6%, в денежном выражении. Объём рынка в октябре составил 642 909 852,2 рубля (503 850 042,61 рублей в сентябре).



Существенно вырос биржевой рынок в торговом режиме РЕПО. Число сделок с ценными бумагами составило 398 против 327 в сентябре (рост на 21,71%), по сумме сделок в денежном выражении увеличение более существенно – 88,98% до 375 340 550,9 рублей против 198 619 138,0 рублей месяцем ранее.

В торговом режиме форвардных сделок итоги менее утешительные. Число сделок сократилось на 26,38% до 187 сделок (254 в сентябре). В денежном выражении объём рынка форвардных сделок в октябре составил 198 903 145,9 рублей, или на 13,79% меньше сентябрьских показателей (230 713 219,5 рублей).

Торговый режим непрерывного двойного аукциона (НДА) просел на 40,29% по числу сделок (292 сделки в октябре против 489 сделки в сентябре). В денежном выражении снижение незначительное, то также имеет место – -7,85% до значения в 68 666 155,4 рублей против 74 517 685,11 рублей месяцем ранее.

Раздельно по категориям ценных бумаг итоги октября сложились таким образом. Биржевой рынок облигаций (в торговом режиме НДА) число сделок минимально выросло – +11,01% до 121 сделки против 109 сделок в сентябре. В денежном выражении биржевой рынок облигаций немного сократился. Снижение составило -6,76% до 67 861 222,7 рублей против 72 783 102,99 рублей в сентябре.

По числу сделок лидером в сегменте облигаций стали бумаги Оп1 транспортного предприятия г. Бреста ООО «СтефЛайн» (номинал 500 долларов США, рыночная доходность 8,45%), с которыми было совершено 17 сделок.

По объёму в денежном выражении в октябре на биржевом рынке облигаций лидируют бумаги Оп32, 34 и 35 ЗАО «МТБанка» (все выпуски рублёвые, номинал 1000 BYN, рыночная доходность в коридоре 9,43–12,5%). Суммарно со всеми выпусками было совершено сделок на общую сумму в 32 218 847,77 рублей, непосредственно с Оп32 на сумму 18 917 722,97 рублей.

Биржевой рынок акций в октябре стал пока самым слабым в текущем году. Число сделок сократилось до 171 (-55%) против 380 в сентябре. Объём в денежном выражении уменьшился ниже психологической отметки в 1 миллион рублей до 804 932,7 рублей (снижение составило -53,6%).

Тем не менее, на слабом рынке есть свои лидеры – по числу сделок наибольшее количество зафиксировано с акциями 12 выпуска ОАО «Приорбанка» (номинал 0,7 BYN/шт., рыночная цена 5,5–5,6 BYN/шт.) – 20 сделок за месяц. На втором месте по числу сделок акции А3 ОАО «Савушкин продукт» (номинал 6 BYN/шт., рыночная цена 155,01–162,01 BYN/шт.) –14 сделок за месяц.

В денежном выражении лидером октября среди акций стали бумаги А1 ОАО «Галантэя» (номинал 33 BYN/шт., рыночная цена 30 BYN/шт.), которые за 9 сделок суммарно расторговались на 227 200 рублей. Всего было реализовано 6590 акций.

В разрезе месяца самой низкой стала предпоследняя торговая неделя. Напомним, что в этот же период формировалась самая высокая волатильность на валютном рынке Белорусской валютно-фондовой биржи. В те дни зафиксирован самый годовой максимум торгового объёма и годовые минимумы курса доллара США и евро по отношению к белорусскому рублю. После этого ситуация на валютном рынке стабилизировалась и объём вернулся на биржевой рынок ценных бумаг.

В том случае, если валютный рынок будет оставаться в среднесрочных показателях, высока вероятность восстановления рынка ценных бумаг.

*партнерский материал, Aigenis, УНП 100862882