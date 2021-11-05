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Неизвестное животное словили под Лепелем. И вот как оно выглядит

05.11.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неизвестное животное словили под Лепелем. И вот как оно выглядит

Переполох в деревне Стаи. В руки сельчан попало невиданное животное. Одни говорят – с добрыми глазами, другие обсуждают внешний вид. Пока спорили о том, что за зверь, того и след простыл.

В деревне Стаи обсуждают одну новость. В руки к местному жителю попал неизвестный зверь. Фотосессия вызвала небывалый ажиотаж.     

Валерий славы совсем не искал, просто пришёл на помощь. К соседке в теплицу забралось неизвестное животное. Бывший десантник пошёл на зверя с голыми руками. Справился, как говорится, одной правой, так и запечатлён на фото.  

Валерий Шкирандо, житель д. Стаи: «Шок, растерянность, испуг на лице, потому что здесь были дети, внуки. Прибежала к нам с другом: "Помогите". И мы пошли посмотреть, что это такое. Сначала подумал, что это енот, но на енота это не похоже, у енота плоская морда». 

Рассказывает: и сам испугался! Валерий – деревенский житель, вырос среди лесов, но такого зверя  никогда не видел. Любопытство было сильнее страха, в руки взять «пришельца» не побоялся.    

Валерий Шкирандо, житель д. Стаи: «Это что-то такое – сантиметров 50, похоже на крысу. И кожа такая шероховатая, как у рыбы чешуя».  

Деревня гудит! 9 лет назад в октябре здесь уже хозяйничал хищник, и многие на своих подворьях не досчитались кур и кроликов. Тогда впервые местные и заговорили про «чупакабру», потому сейчас есть опасения: вдруг это она вернулась?

Фотографию с необычным зверем уже изучили специалисты. Однозначного ответа нет, это может быть и енотовидная собака, и лиса, и даже чей-то домашний питомец. Что можно говорить утвердительно по внешнему виду, так это то, что животное больное.     

Андрей Унукович, инженер по охотничьему хозяйству Лепельского лесхоза: «Мне кажется, это больше на лису похоже, но в тоже время человек бесстрашный. Взять в руки дикое непонятное животное – надо иметь какую-то силу воли».  

Проявлять осторожность с дикими животными всё же стоит. Тенденция последних лет – лесных жителей становиться больше, а осенью и зимой они в поисках пищи могут заглядывать и в деревни, и города. Тайна зверя деревни Стаи не только осталась неразгаданной, но и добавила поводов для разговоров. После поимки странное животное в мешке отнесли в соседний дом, но спустя время нашли только пустой мешок. Как зверь мог выбраться сам из запертого помещения, до сих пор остаётся загадкой.  

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Теги: Новости
 
 
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Переполох в деревне Стаи. В руки сельчан попало невиданное животное. Одни говорят – с добрыми глазами, другие обсуждают внешний вид. Пока спорили о том, что за...
 
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