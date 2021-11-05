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Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Торпедо» в гостевом матче чемпионата КХЛ

05.11.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Торпедо» в гостевом матче чемпионата КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» с поражения начали выездную серию в чемпионате КХЛ. В Нижнем Новгороде наша команда уступила «Торпедо». 

В первом и втором периодах гости пропустили по голу. В заключительной трети в ворота Патрика Рыбара влетели еще две шайбы. Поражение – 0:4. Отметим, что сейчас «Динамо» испытывает серьезные кадровые проблемы. На выезд отправились всего 4 защитника, нет некоторых лидеров атаки. Из-за болезни в Минске остался главный тренер Крэйг Вудкрофт и его ассистент Андрей Мезин. В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» опустилось на 7-е место. Следующий матч «зубры» проведут в субботу в Москве против «Спартака». Затем наступит продолжительная международная пауза, и у минчан будет достаточно времени на восстановление.   

ФОТО: ХК «Динамо»

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Теги: Минск
 
 
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Хоккеисты минского «Динамо» с поражения начали выездную серию в чемпионате КХЛ. В Нижнем Новгороде наша команда уступила «Торпедо».  В первом и втором периодах...
 
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