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Алексей Авдонин: к Союзному государству могут присоединиться страны бывшего Советского Союза, интерес очень высокий
Источник материала: ОНТ
Успехи Союзного государства могут быть перенесены на все постсоветское пространство, так как многие страны заинтересованы в совместной работе и экономической интеграции. Об этом в студии программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Алексей Авдонин: к Союзному государству могут присоединиться страны бывшего Советского Союза, интерес очень высокий
Успехи Союзного государства могут быть перенесены на все постсоветское пространство, так как многие страны заинтересованы в совместной работе и экономической...
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