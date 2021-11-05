Алексей Авдонин: к Союзному государству могут присоединиться страны бывшего Советского Союза, интерес очень высокий

Источник материала: ОНТ

Успехи Союзного государства могут быть перенесены на все постсоветское пространство, так как многие страны заинтересованы в совместной работе и экономической интеграции. Об этом в студии программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Алексей Авдонин: «Про ЕврАзЭС уже много говорили, о том, что, в принципе, Союзное государство стало полигоном, моделью, которая в последующем была использована в ЕврАзЭС и ЕАЭС. Но важен другой аспект, что как раз 4 ноября был ряд заявлений депутатов Госдумы о том, что из Союзного государства можно сделать Советский Союз. И есть ожидание. Как раз депутат Калашников, который возглавляет комитет по СНГ и интеграции, заявил, что к Союзному государству могут присоединиться и страны бывшего Советского Союза. Присоединиться почему? Потому что те преимущества, которые сейчас имеют граждане Союзного государства, России и Беларуси, они будут привлекательны для других стран. И это не будет принуждение, а именно будет вовлечение, потому что интерес к Союзному государству очень высокий. Интерес к общей работе тоже сейчас дико востребован. Потому что рынки западных стран локализуются, закрываются. Выжить и развиваться можно только сообща. Будем надеяться, что Союзное государство, родоначальниками которого были Беларусь и Россия, будет как раз площадкой, которая позволит объединить наши народы на евразийском пространстве, сделать их гораздо сильнее, а в первую очередь – повысить благосостояние граждан нашего постсоветского пространства».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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