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Алексей Авдонин: союз с Россией дал Беларуси возможность эффективно работать в условиях жесткого санкционного давления

05.11.2021 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Алексей Авдонин: союз с Россией дал Беларуси возможность эффективно работать в условиях жесткого санкционного давления

В непростой период жесткого санкционного давления Россия поддержала Беларусь, что позволило нашей стране эффективно работать и развиваться. Данный пример в очередной раз доказывает, что интеграция Беларуси и России в первую очередь направлена на экономику. Об этом в студии программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Алексей Авдонин: «Основная тема наших оппонентов – то, что Беларусь потеряет суверенитет. Эту тему они качали еще с 2017 года очень активно. Качали для чего? Для того, чтобы создать негативное отношение к России, негативное отношение к Союзному государству, к тем программам, к той работе, которая реализовывалась. Но сейчас мы видим, что основной аргумент в пользу Союзного государства, в пользу подписания этих документов говорит о том, что несмотря на санкции 2020 года, несмотря на сильное давление, Беларусь нормально существует. Мало того, существует не в условиях некой войны, когда нам есть нечего и дети в школу не ходят, работы нет. Наоборот, мы видим, что, несмотря на санкции, несмотря на достаточно жесткое давление со стороны коллективного Запада, мы продолжаем спокойно развивать экономику, общество. Это говорит о том, что союз с Российской Федерацией дал возможность работать эффективно, работать нашим предприятиям эффективно, работать нашей всей экономике. Рынок Российской Федерации в этот период был открыт, Россия, надо откровенно говорить, поддержала Республику Беларусь в условиях жесткого санкционного давления. Тем самым мы видим, что дорожные карты, союзные программы в первую очередь не связаны с политикой, это мы должны четко отмечать, а связаны с развитием экономики».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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В непростой период жесткого санкционного давления Россия поддержала Беларусь, что позволило нашей стране эффективно работать и развиваться. Данный пример в...
 
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