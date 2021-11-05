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Алексей Авдонин: союз с Россией дал Беларуси возможность эффективно работать в условиях жесткого санкционного давления
Источник материала: ОНТ
В непростой период жесткого санкционного давления Россия поддержала Беларусь, что позволило нашей стране эффективно работать и развиваться. Данный пример в очередной раз доказывает, что интеграция Беларуси и России в первую очередь направлена на экономику. Об этом в студии программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Алексей Авдонин: союз с Россией дал Беларуси возможность эффективно работать в условиях жесткого санкционного давления
В непростой период жесткого санкционного давления Россия поддержала Беларусь, что позволило нашей стране эффективно работать и развиваться. Данный пример в...
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