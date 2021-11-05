Как заработать на «Черной пятнице»

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта metronews.ru

Аналитики партнерской сети Admitad Affiliate считают, что в нынешнем году доход веб-мастеров — в том числе, и из Беларуси — на Всемирном дне шоппинга 11.11 вырастет в 5 раз по сравнению с обычным периодом. Китайские маркетплейсы увеличивают свое влияние, и покупатели все чаще заказывают оттуда товары. На этих площадках могут хорошо заработать не только продавцы — но и обладатели интернет-аудитории и маркетологи. По оценке Admitad Affiliate Belarus, доход веб-мастеров в 2021 году только на Всемирном дне шоппинга составит более 150 тысяч долларов. Каким образом они получат прибыль — расскажем в этой статье на примере AliExpress.



Алиса Веремеенко

Представитель Admitad Affiliate

Несколько раз в год маркетплейсы проводят масштабные распродажи, на которых покупатели могут приобрести товары с выгодой до 70−90%. Самыми масштабными скидочными периодами для китайских магазинов являются:

● Китайский Новый год (конец февраля)

● День рождения AliExpress (конец марта)

● Неделя подарков (конец апреля)

● 11.11 Всемирный день шопинга, или китайский День холостяка

● «Черная пятница» (конец ноября).

Как зарабатывают веб-мастера?

Кроме приятных предложений для покупателей, эти периоды славятся и высоким заработком для обладателей интернет-аудитории, маркетологов и специалистов по трафику. Они получают от 3% до 69% от суммы заказа пользователей, которые перешли по их партнерской ссылке.

Сколько, как и на каких товарах могут заработать партнеры в этом году, рассмотрим на примере грядущего Всемирного дня шопинга. По окончанию распродажи 11.11 в 2020 году Alibaba Group отчитался о результатах распродажи: суммарный объем продаж составил рекордных $ 74,1 млрд, что вдвое превысило результат 2019 года.

По данным Admitad Affiliate Belarus, в День всемирного шопинга прошлого года партнерам из Беларуси удалось продать более 230 тыс. товаров на общую сумму $ 1,7 млн.

Число продаж в распродажный период выросло на 283%, а сумма — на 334% по сравнению со «спокойным» периодом месяцем ранее.

Средний чек белорусских покупателей составил $ 7,5.

Покупатели ждут распродажу — и это подтверждает динамика конверсии в сегменте «товары из Китая» с 20 октября по 20 ноября 2020 года.





По данным Admitad Affiliate Belarus, вот какие товары вошли в топ по популярности на распродаже в СНГ в прошлом году:





А вот как в целом распределяется интерес покупателей и их затраты в 2021 году. При планировании активностей веб-мастерам стоит обратить внимание на те категории, которые увеличили долю продаж:





Что такое партнерский маркетинг и как заработать на китайских маркетплейсах

Партнерский маркетинг — это взаимодействие трех сторон: рекламодателя, партнера (веб-мастера) и партнерской сети. Он предполагает использование принципа «Cost per action» — оплата за действие.

Вы выступаете в роли веб-мастера (партнера), который приводит на сайт рекламодателя (например, AliExpress) потенциальных покупателей. Эти люди должны осуществить на сайте определенное действие, например — оформить заказ. После подтверждения оплаты и получения товара покупателем, вам начисляется вознаграждение в виде процента от суммы товара. Размер выплаты составляет от 3% до 69%.

Вот какие партнеры из СНГ заработали больше всего на Всемирном дне шоппинга в 2020 году:





Как стать веб-мастером?

Для работы с партнерской сетью необходимо:

1. Зарегистрироваться в партнерской сети.

2. Подключиться к программе AliExpress.

3. Получить специальную партнерскую ссылку.

4. Распространить эту ссылку.

5. Привести покупателей на сайт товара.

6. Получить вознаграждение за оплаченные заказы приведенных пользователей.

Кому это подходит?

Создателям контента (например, блогерам)

Можно создавать, например, честные текстовые или видео-обзоры, и в них рассказывать о преимуществах или недостатках товаров, добавляя парнерские ссылки. Форматов обзоров множество: от распаковки до тест-драйва или сравнения позиций.

Как правило, видеообзоры лучше ранжируются в поисковиках, их предпочитают тексту 72% пользователей.

Партнерские ссылки, например, можно добавлять в описание к видео или в комментарии на YouTube — и получать процент с покупок вашей аудитории.

Партнерским магазинам

Не все люди хотят сравнивать цены, читать отзывы, выискивать самое выгодное предложение — это отнимает немало времени. Пользователь хочет зайти на сайт и в два клика оформить заказ. А партнеру это дарит еще одну возможность заработка на AliExpress.

Создайте свой интернет-магазин или сделайте отдельную вкладку на своем сайте, наполнив ее продукцией с китайского маркетплейса. Предоставьте покупателям дополнительную информацию о товарах или создайте удобные подборки — и включите в них партнерские ссылки.

Специалистам по трафику

Заранее выберите сегмент товаров, с которыми будете работать. Потестируйте рекламные связки, попробуйте различные типы аудиторий и креативы. С началом распродаж вам останется только запустить самые эффективные объявления.



Фото с сайта 3dnews.ru

11 ноября 2021 года: что делать и чего ждать?

У крупнейшей распродажи 11.11 будет два периода:

1. Разогрев (когда пользователи выбирают товары и кладут их в корзину).

Когда: уже сейчас — и до 11 ноября.

Что делать: в период разогрева важно сделать так, чтобы пользователь начал наполнять корзину, перейдя по вашей партнерской ссылке. AliExpress для этого дает купоны и специальные лендинги.



Фото: Global Look Press/Li Muzi/Xinhu

2) Сама распродажа.

Когда: с 11 ноября по 13 ноября.

В дни распродажи останется только подтолкнуть пользователя к покупке. Когда корзина уже наполнена, пользователю необходимо применить все заработанные за период разогрева купоны, получить скидку и оформить заказ.

Всемирный день шопинга, по данным Admitad Affiliate Belarus, — самая масштабная распродажа года, которая уже несколько лет назад по объему продаж обогнала «Черную пятницу» (Black Friday). По оценке экспертов Admitad Affiliate Belarus, в этом году маркетологи заработают на 11.11 в 5 раз больше, чем в обычный период, и получат доход более $ 150 тыс.

А что делать владельцам белорусских интернет-магазинов накануне 11.11?

Белорусские предприниматели уже давно присоединились к мировой практике проведения распродаж вроде Дня всемирного шопинга или «Черной пятницы» для увеличения продаж и привлечения новых покупателей. Вот несколько советов руководителя маркетплейса Deal.by Максима Маринича о том, как сработать в это время наиболее эффективно и распродать складские остатки.

Начинать подготовку к подобным акциям желательно заранее. Для того чтобы 11.11 или «Черная пятница» стали коммерчески выгодными, каждому владельцу интернет-магазина необходимо учесть 5 важных моментов.

1. Продумать, чего хочешь добиться

Любая акция должна иметь конечную количественную цель, традиционно их три:

увеличение количества заказов и товарооборота;

привлечение новых клиентов с минимальными вложениями;

избавление от товарных запасов.

Для достижения каждой необходимо продумать ассортимент и размер скидок. В этом поможет ABC-анализ. Разделите свой ассортимент на 3 категории товаров, исходя из их доли в выручке компании: A (80%), B (15%), C (5%).

Для выполнения целей 1 и 2 лучше всего подойдут товары категории А и В.

На А-товары можно делать небольшие скидки, ведь они и так пользуются популярностью. Исключение составляют товары, к которым продаются обязательные аксессуары, без которых работа невозможна. Например, вы торгуете товарами для освещения. Имеет смысл сделать хорошую скидку на люстру, но минимальную — на дополнительный аксессуар (лампочки).

Товары B-категории подразумевают скидку средней величины: они не настолько популярны, как предыдущие.

Для того чтобы избавиться от складских запасов, вам стоит давать максимальную скидку на товары С-категории.

2. Проанализировать, что учесть при формировании ассортимента

Важно проанализировать:

Какие товары в вашем интернет-магазине пользовались популярностью в прошлом году?

Какие тенденции на рынке в нынешнем году?

Какие товары теряют популярность?

3. Продумать, какие риски в работе есть и как их контролировать

Заранее продумайте выходы из потенциально возможных форс-мажорных ситуаций.

1. Работа сайта. Важно проанализировать, как быстро загружаются страницы, работают ли ссылки. Обязательно проконтролируйте, корректно ли работает мобильная версия сайта.

2. Поставщики и ассортимент. Заранее свяжитесь с вашими партнерами и актуализируйте количество доступных товаров. Уточните сроки доставки с учетом повышенного спроса. Продумайте резервные варианты, если товара вдруг не будет в наличии. Например, можно внедрить подарочные карты — так вам не придется сразу же предоставлять товар, а покупатель сможет сделать заказ позже.

3. Доставка товара. Если у вас собственная курьерская служба, просчитайте, какое количество заказов вы физически сможете развозить ежедневно. Если этого недостаточно, подумайте над привлечением дополнительных курьеров на короткий срок. Если вы пользуетесь услугами служб доставки, заранее пообщайтесь с партнерами и уточните их загрузку в этот период. Так вы сможете объективно оценить свои возможности и придумать резервные варианты.

4. Оплата. Дайте покупателям как можно больше способов оплаты — это поможет вам увеличить вероятность заказа.

4. Придумать, как выделиться среди конкурентов

Дайте покупателям дополнительную ценность.

1. Предложите уникальные условия: предварительно пообщайтесь с поставщиками о скидке на закупку товаров — это поможет вам дать бОльшую скидку для покупателей.

2. Привлекайте покупателей приятными бонусами: бесплатная доставка, бесплатная упаковка или мини-подарок при оформлении заказа.

5. Сделать все, чтобы «фишки» работали

1. Подогревайте интерес. Начинайте накануне: сделайте информационную рассылку о предстоящей акции, повесьте на главной странице баннер с обратным отсчетом, поделитесь с подписчиками новостью в соцсетях.

2. Перераспределите ресурсы на продвижение. Проанализируйте работу вашего интернет-магазина и эффективность всех используемых каналов продаж: сайт, таргетированная реклама, размещение на маркетплейсах. Выделите для себя самые конверсионные источники и перераспределите бюджет на продвижение.

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