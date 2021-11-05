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Минчанин похитил у пенсионерки более Br9 тыс.

05.11.2021 10:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин похитил у бабушки своей подруги более Br9 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Оперативники уголовного розыска Заводского РУВД столицы установили, что к краже причастен 19-летний студент. Молодой человек - приятель внучки потерпевшей. Девушка давала ключи от бабушкиной квартиры и позволяла пользоваться в свое отсутствие. В один из дней задержанный нашел на кухне ключ от комнаты владелицы квартиры и похитил более Br1,8 тыс., спустя некоторое время забрал оставшуюся сумму", - рассказали в ГУВД.

Деньги минчанин успел потратить на собственные нужды. Общая сумма ущерба составила более Br9 тыс.

Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовное дело за совершение кражи в крупном размере.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Оперативники уголовного розыска Заводского РУВД столицы установили, что к краже причастен 19-летний студент. Молодой человек - приятель внучки потерпевшей. Девушка...
 
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