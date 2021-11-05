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Борисовчанка нашла банковскую карту и потратила с нее деньги: ей грозит до 3 лет колонии

05.11.2021 12:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчанка нашла банковскую карту и потратила с нее деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратилась местная жительница. Она рассказала, что ей стали поступать СМС о списании различных сумм с ее банковской карты, после чего женщина обнаружила пропажу своего платежного средства. Ущерб составил более Br60", - рассказали в УВД.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий и изучения записей с магазинных камер видеонаблюдения правоохранители установили личность подозреваемой. Уже в милиции 62-летняя борисовчанка призналась, что она вместе с дочерью нашла чужую банковскую карту на улице Серебренникова в райцентре, после чего потратила чужие деньги на продукты.

В отношении подозреваемой следователями возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратилась местная жительница. Она рассказала, что ей стали поступать СМС о списании различных сумм с ее банковской...
 
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