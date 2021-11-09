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В Беларуси продолжается работа над обновлением Конституции. Проект изменений затрагивает более 60 статей

09.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси продолжается работа над обновлением Конституции. Проект изменений затрагивает более 60 статей

Право граждан на безопасность – один из главных постулатов проекта новой  Конституции. Именно он основа других свобод граждан. Работа над обновлением Основного Закона продолжается.  


Позже документ вынесут на общественное обсуждение. Пока дорабатывают. Идет доскональная проверка  формулировок. Но главное – нужно убедиться, что он будет работать. Проект изменений затрагивает более 60 статей. Один из важных вопросов – новая роль Всебелорусского народного собрания. За ним предполагается закрепить статус высшего представительного органа страны. По мнению экспертов, это отнюдь не возврат к прошлому, а исключительно шаг вперед.  

Только в Конституционный суд пришли сотни предложений от граждан по изменению Основного Закона. Самые актуальные нашли отражение в проекте. Всего за время работы над документом тысячи белорусов предложили свое видение Конституции в различных ведомствах.  

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Право граждан на безопасность – один из главных постулатов проекта новой  Конституции. Именно он основа других свобод граждан. Работа над обновлением Основного...
 
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