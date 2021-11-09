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Польский пункт пропуска «Кузница Белостокская» прекращает работу 9 ноября

09.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Польский пункт пропуска «Кузница Белостокская» прекращает работу 9 ноября

Польский пункт пропуска «Кузница Белостокская» прекращает работу, передает Госпогранкомитет.

Как отметили в ведомстве, белорусская сторона не находит объективных причин для принятия такого решения. 

Ближайший пункт пропуска на белорусско-польской границе – «Берестовица» (сопредельный польский – «Бобровники»).

ФОТО:БЕЛТА


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Польский пункт пропуска «Кузница Белостокская» прекращает работу, передает Госпогранкомитет. Как отметили в ведомстве, белорусская сторона не находит...
 
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