|
«Нас пытаются расшатать». Лукашенко доложили, на какие показатели выйдет нефтехимия Беларуси в условиях санкций
Источник материала: ОНТ
Реализация инвестпроектов, поставки сырья, реалии и перспективы союзного формата. Во Дворце Независимости сегодня говорили о нефтехимическом комплексе. Его работа не просто устойчива, есть новые планы, несмотря даже на санкционное давление. С традиционных рынков предприятия «Белнефтехима» не ушли, но всё же пересмотрели модель сотрудничества с токсичными партнёрами. Углеводороды дорожают. Цены превышают 80 долларов за баррель. Росли они и сегодня на высоком спросе и решении ОПЕК+ увеличить нефтедобычу в декабре на 400 тысяч баррелей в сутки. А вот на какие показатели выйдет нефтехимия Беларуси?
Нефтехимический комплекс – сфера технологичная, практичная, но в то же время чувствительная к внешним раздражителям. Ведь зависит от запасов, заявок и настроений на мировых рынках. И влиятельная внутри страны. В своих регионах предприятия концерна «Белнефтехим» (в его составе более полусотни организаций) в большинстве градообразующие. А значит, формируют не только монопрофильные города, но и обеспечивают значительную часть поступлений в бюджет.
Как влияет на экономику отрасль в целом – этот вопрос Александр Лукашенко задаёт докладчикам первым. С отчётом о состоянии дел в нефтехимии – глава концерна Андрей Рыбаков и курирующий сферу вице-премьер Юрий Назаров.
Предприятия нефтехимии – крупнейшие налогоплательщики. Республиканский бюджет наполняют и, по словам главы концерна, даже перевыполняют планы, доведённые Министерством финансов. С этим всё в порядке, как и с выработкой в полном объёме нефтепродуктов на наших НПЗ. Но всё ли так с бизнес-процессами в условиях давления? Президенту это важно знать.
С традиционных зарубежных рынков белорусская нефтехимия никуда не ушла. Более того, предприятия отрасли уже составляют бизнес-планы на следующий год. В планах – наращивать темпы по всем позициям. Тем более что этот год для комплекса будет, судя по статистике, довольно удачным. «Белнефтехим» рассчитывает увеличить экспорт на 30%. Что же касается несолидного поведения тех, кто в деле и в «доле», то и модель бизнес-отношений в случае санкционного давления, и партнёров можно пересмотреть.
Терпеть токсичность прибалтийских соседей Беларусь не стала. И переориентировала грузовые потоки. Показатель поставки белорусских нефтепродуктов через порты России в этом году превысит плановые расчёты.
Белорусские нефтепродукты, по словам Андрея Рыбакова, без изменений поставляются на рынок Украины. Каких-либо препятствий нет, а покупатели есть. С Беларусью они ведут бизнес, а не следуют за украинскими политическими интригами. Ведь сырой нефтью сыт не будешь, особенно когда сам не добываешь нужный объём. Углеводороды нужно покупать, как и удобрения. И такие товары предлагает Беларусь. «Белнефтехим» производит более 500 видов нефтехимической и химической продукции. География экспорта – порядка сотни стран. И новые мощности будут только на пользу.
Бензин, дизель и керосин высокой очистки. Их сможем получить на «Нафтане» после запуска комплекса замедленного коксования. Польза от установки – капитальные затраты меньше, а выход светлых нефтепродуктов больше.
А вот новый азотный комплекс увеличит долю «Гродно Азот» в мировом объёме производства карбамида почти в два раза. Прямые затраты на его производство опять же уменьшатся – на 25%, а вот выручка может увеличиться на 350 млн долларов в год.
Новинка будет и на Мозырском НПЗ. Там сооружают комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Он нужен, чтобы сократить до минимума производство низкорентабельных тёмных нефтепродуктов, а вот выпуск бензина с более высоким октановым числом, наоборот, увеличить. Эти инвестиционные проекты нужно завершить.
Такое поручение дал Александр Лукашенко, заслушав доклады. Президент раскрыл сегодня и свои рабочие планы. Он намерен посетить предприятия концерна лично.
ФОТО: president.gov.by
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Нас пытаются расшатать». Лукашенко доложили, на какие показатели выйдет нефтехимия Беларуси в условиях санкций
Реализация инвестпроектов, поставки сырья, реалии и перспективы союзного формата. Во Дворце Независимости сегодня говорили о нефтехимическом комплексе. Его...
|
Архив (Разное)