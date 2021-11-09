«Нас пытаются расшатать». Лукашенко доложили, на какие показатели выйдет нефтехимия Беларуси в условиях санкций

Источник материала: ОНТ

Реализация инвестпроектов, поставки сырья, реалии и перспективы союзного формата. Во Дворце Независимости сегодня говорили о нефтехимическом комплексе. Его работа не просто устойчива, есть новые планы, несмотря даже на санкционное давление. С традиционных рынков предприятия «Белнефтехима» не ушли, но всё же пересмотрели модель сотрудничества с токсичными партнёрами. Углеводороды дорожают. Цены превышают 80 долларов за баррель. Росли они и сегодня на высоком спросе и решении ОПЕК+ увеличить нефтедобычу в декабре на 400 тысяч баррелей в сутки. А вот на какие показатели выйдет нефтехимия Беларуси?





Нефтехимический комплекс – сфера технологичная, практичная, но в то же время чувствительная к внешним раздражителям. Ведь зависит от запасов, заявок и настроений на мировых рынках. И влиятельная внутри страны. В своих регионах предприятия концерна «Белнефтехим» (в его составе более полусотни организаций) в большинстве градообразующие. А значит, формируют не только монопрофильные города, но и обеспечивают значительную часть поступлений в бюджет.

Как влияет на экономику отрасль в целом – этот вопрос Александр Лукашенко задаёт докладчикам первым. С отчётом о состоянии дел в нефтехимии – глава концерна Андрей Рыбаков и курирующий сферу вице-премьер Юрий Назаров.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Ясно, что влияние его на развитие экономики и регионов велико. Какова сейчас ситуация? И здесь же вопрос о бюджете. Каково положение, насколько выполняете планы, которые существуют. Второй вопрос: поставки сырья, поставки нефти на наши НПЗ, источники поставок, есть ли здесь проблемы?»

Предприятия нефтехимии – крупнейшие налогоплательщики. Республиканский бюджет наполняют и, по словам главы концерна, даже перевыполняют планы, доведённые Министерством финансов. С этим всё в порядке, как и с выработкой в полном объёме нефтепродуктов на наших НПЗ. Но всё ли так с бизнес-процессами в условиях давления? Президенту это важно знать.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Ясно, что нас пытаются расшатать и наклонить по этому направлению – нефтехимическое направление, нефтехимическая отрасль, поставки и реализация нефтепродуктов. Зарубежные наши так называемые партнёры себя не очень солидно ведут, известные санкции. Следующий вопрос о ситуации в условиях функционирования наших предприятий и российских. Разница всё-таки есть ещё, налоговый манёвр присутствует. Мы тут наполовину вроде бы как-то договорились, но проблемы есть. Какова эта разница в условиях хозяйствования в Союзном государстве?»

С традиционных зарубежных рынков белорусская нефтехимия никуда не ушла. Более того, предприятия отрасли уже составляют бизнес-планы на следующий год. В планах – наращивать темпы по всем позициям. Тем более что этот год для комплекса будет, судя по статистике, довольно удачным. «Белнефтехим» рассчитывает увеличить экспорт на 30%. Что же касается несолидного поведения тех, кто в деле и в «доле», то и модель бизнес-отношений в случае санкционного давления, и партнёров можно пересмотреть.

Терпеть токсичность прибалтийских соседей Беларусь не стала. И переориентировала грузовые потоки. Показатель поставки белорусских нефтепродуктов через порты России в этом году превысит плановые расчёты.

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»: «2,3 млн тонн будет по факту, а планировали где-то 1,7 млн тонн. Мы диверсифицировались, исходя из рисков и риторики, которая звучала. Дабы не зависеть от каких-либо обстоятельств, а заниматься исключительно в этом плане бизнесом и приносить пользу нашим организациям. Для нас на сегодняшний день это выгодно. Мы работаем. Не оставляем мониторинг прибалтийского направления. Определенная работа там тоже ведется по отдельным грузопотокам».

Белорусские нефтепродукты, по словам Андрея Рыбакова, без изменений поставляются на рынок Украины. Каких-либо препятствий нет, а покупатели есть. С Беларусью они ведут бизнес, а не следуют за украинскими политическими интригами. Ведь сырой нефтью сыт не будешь, особенно когда сам не добываешь нужный объём. Углеводороды нужно покупать, как и удобрения. И такие товары предлагает Беларусь. «Белнефтехим» производит более 500 видов нефтехимической и химической продукции. География экспорта – порядка сотни стран. И новые мощности будут только на пользу.

Бензин, дизель и керосин высокой очистки. Их сможем получить на «Нафтане» после запуска комплекса замедленного коксования. Польза от установки – капитальные затраты меньше, а выход светлых нефтепродуктов больше.

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»: «До конца года мы опять приступим к пуску с получением продукции. Вопрос получения продукции и времени. Мы планируем в январе уже, запустив установку, получить первую продукцию, в первом квартале полностью освоить мощности».

А вот новый азотный комплекс увеличит долю «Гродно Азот» в мировом объёме производства карбамида почти в два раза. Прямые затраты на его производство опять же уменьшатся – на 25%, а вот выручка может увеличиться на 350 млн долларов в год.

Новинка будет и на Мозырском НПЗ. Там сооружают комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Он нужен, чтобы сократить до минимума производство низкорентабельных тёмных нефтепродуктов, а вот выпуск бензина с более высоким октановым числом, наоборот, увеличить. Эти инвестиционные проекты нужно завершить.

Такое поручение дал Александр Лукашенко, заслушав доклады. Президент раскрыл сегодня и свои рабочие планы. Он намерен посетить предприятия концерна лично.

ФОТО: president.gov.by

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