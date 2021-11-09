«Дайте нам пройти!» На границе с Польшей – тысячи мигрантов. Польские силовики пригнали военную технику, в воздухе боевые вертолеты

Источник материала: ОНТ

Крайне напряжённой остаётся обстановка на польской границе. В течение дня отчаявшиеся беженцы предпринимали несколько попыток её перейти. Польша не просто упорно игнорирует их просьбы и мольбы об убежище. Сегодня мигрантов, среди которых много женщин и детей, встретили слезоточивым газом. А в качестве психологического давления польские силовики использовали боевые вертолеты. Они кружили буквально в нескольких десятках метров над беженцами. Сейчас на границе более двух тысяч мигрантов. Люди разбили стихийный лагерь прямо перед польскими заграждениями на линии границы и твердо намерены идти до конца. По словам беженцев, они не могут вернуться в свои разрушенные войнами и конфликтами страны, большинство лишились дома, многие опасаются за свои жизни. Но никто не предполагал, что путь в европейский рай, о котором они так много слышали и мечтали, окажется опасным.





Именно так выглядит отчаяние. С сумками и детьми на руках беженцы дошли до польской границы. Гигантская колонна – лишь малая часть тех, кто поверил в демократию и в европейский рай, откуда беженцев сейчас вышвыривают, угрожая оружием.

«Мы идем в Германию, почему нас не пускают? Наша страна разрушена, мы не можем туда вернуться. Когда Америка разрушала наши дома, Польша тоже в этом участвовала. Посмотрите – с нами дети. В чем они виноваты?»

Они пришли с надеждой, что права человека, о которых трубят с высоких европейских трибун, распространяются на всех в равной степени, независимо от происхождения и оттенка волос или кожи. Но встретили их польские силовики с оружием на изготовке. Военные, полиция, спецназ. На границу пригнали военную технику, подняли в воздух боевые вертолеты. И пустили в ход спецсредства, как только беженцы подошли к забору.

Несмотря на слезы и мольбы, а в толпе огромное количество женщин и детей, мигрантов избивают и вышвыривают на территорию Беларуси. Несколько тысяч человек продолжали мирно стоять. Умолять! Некоторые не выдерживали и падали перед кордоном из силовиков на колени.

Многие в этой толпе не ели и не пили несколько дней. Любой шаг навстречу европейской мечте встречали насилием с той стороны. Никакого милосердия в ответ. Инвалиды, беременные женщины – не важно. Мужчине разбили голову за то, что попытался перейти на польскую сторону и попросить убежище.

Отчаявшись, мигранты пытаются прорвать колючую проволоку. И они явно дают понять, что не намерены уходить.

Они скандируют: «Германия». Это конечная точка их маршрута. Ведь, несмотря на лишения, холод и побои от польских силовиков, беженцы всё еще верят: их пригласили, а значит, их ждут. Семь лет назад, в августе 2015-го, Ангела Меркель заявила, что Германия готова принять беженцев вне зависимости от того, в какой из стран ЕС они оказались сначала. И этот призыв, несмотря на критику оппонентов, немецкий канцлер повторяла неоднократно.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии: «Прежде всего, должно применяться основополагающее право политически преследуемых людей на убежище. Мы можем гордиться гуманностью нашего Основного Закона. В этой статье она особенно очевидна. Защита должна быть предоставлена всем, кто бежит от войн к нам. Они имеют право на эту защиту. Второй принцип – это человеческое достоинство каждого. Это принцип, который прописан в первой статье Основного Закона. Является он гражданином или нет, независимо от того, куда и почему он приходит к нам, с какой перспективой быть признанным просителем убежища в конце процедуры».

При этом западные телеканалы транслировали картинку с радушным приёмом мигрантов, которых встречали с цветами и аплодисментами, на которую повелись миллионы людей в странах, разрушенных войнами и конфликтами. Повелись и те, кто находится сейчас на польской границе. И они спешат как можно скорее попасть в демократический рай, даже если для этого придется преодолеть польский ад. Ведь фрау Меркель уходит в политический закат. И какую политику в отношении мигрантов будет вести её преемник? Неизвестно. Впрочем, есть не только немецкие или европейские, но и общечеловеческие законы. И следовать им союзников призвал Европарламент. В резолюции, принятой евродепутатами, чёрным по белому: ЕС должен сформировать гуманную политику предоставления убежища. Что ж, эти кадры говорят сами за себя: у Польши своё представление о гуманности.

Вместо европейских объятий беженцев встречают военная техника и вертолеты, польские дубинки, перцовый спрей и слезоточивый газ. В защиту мигрантов в очередной раз встали польские и немецкие правозащитники. Они выехали на границу для оказания помощи.

А вот удалось ли правозащитникам попасть или даже приблизиться к беженцам? Шансы равны нулю. Ведь пару месяцев назад депутатов Сейма польские силовики волокли по полю, когда один из них попытался передать беженцам элементарное – воду и еду.

Польские СМИ, освещая сегодняшние события, не скрывают, что доступа на границу у журналистов как не было, так и нет. Приходится довольствоваться лишь официальными заявлениями, в достоверность которых сами поляки уже давно не верят.

Но Польша, напротив, действует вопреки всем международным соглашениям. Словно этой стране дали карт-бланш на полное беззаконие. Варшава видит в мирных беженцах преступников и террористов. К границе с Беларусью даже стянули войска. Так те, кто громче всех кричит о демократии и европейских ценностях, встречают безоружных мигрантов. При этом в такие моменты в Брюсселе обостряется политическая близорукость.

Не исключают провокаций со стороны Польши и белорусские пограничники – они сейчас несут службу в усиленном режиме.

Но беженцы говорят, отступать им некуда. Остается идти до конца. Ближе к вечеру они разбили вдоль польской границы стихийный лагерь. Впереди холодная ночь, обещают заморозки, а у большинства нет даже спальных мешков, спать, в том числе и детям, придется на голой земле. За последние несколько месяцев за помощью в наглухо закрытые двери в Европу стучалось около шести тысяч беженцев, но из раза в раз людей вышвыривали, зачастую избивая. И, похоже, сегодня эти люди твердо решили достучаться до Европы или показать всему миру, чего стоят обещания европейских политиков.

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