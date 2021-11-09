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Детский сад и начальная школа! В Молодечно открыли уникальный педагогический комплекс. Посмотрите, как он выглядит внутри и снаружи

09.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Детский сад и начальная школа! В Молодечно открыли уникальный педагогический комплекс. Посмотрите, как он выглядит внутри и снаружи

Праздник завершился, а подарки продолжаются. И после 7 ноября в стране открывают социально важные объекты. В Молодечно сегодня горожанам презентовали педагогический комплекс: детский сад и начальная школа. Уникальный проект решает сразу несколько задач: шаговая доступность образования и его многогранность. Ученики начальных классов уже оценили новые возможности учреждения, на очереди дошколята. 


Первоклассник Влад Толкач с гордостью рассказывает о своей новой школе. Мальчик мечтал сесть за парту, но даже не представлял, что, кроме нового учебного класса, получит массу развлечений прямо в коридорах. Счастлив и многодетный папа Николай, его средний сын начинает обучение в таких условиях.  

Современная спортивная площадка, новое здание необычной планировки. Педагогический комплекс жители микрорайона ждали долго. На открытии, несмотря на пасмурную погоду, горожане собрались целыми семьями. Символичный звонок – и вот в коридорах закипела жизнь. Новосёлы, которые учатся здесь уже с 1 сентября, а это 4 начальных класса, охотно рассказывают, за что полюбили школу.

Для Минской области такой комплекс в новинку. Здесь начальная школа и детский сад под одной крышей. В распоряжении современный спортивный, музыкальный залы. Компьютерный класс, бассейн и даже лаборатория, где можно «похимичить». А ещё  прачечная, медицинский блок, столовая.

Ждут здесь школьников и тех, кому пора в садик. Три группы для малышей начнут работать уже завтра. Николай Толкач своего младшего сына планирует сюда привести через год. В уникальном комплексе дети смогут обучаться и развивать таланты 8 лет, после новый набор. Учебно-педагогический комплекс – только часть будущей обновлённой инфраструктуры города, в работе библиотека, ремонт центральной районной больницы и новый ЗАГС, который уже строят. 

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Праздник завершился, а подарки продолжаются. И после 7 ноября в стране открывают социально важные объекты. В Молодечно сегодня горожанам презентовали...
 
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