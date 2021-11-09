Три года колонии присудили директору могилевской фирмы за уклонение от уплаты налогов

Источник материала: БелТА

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд вынес приговор директору могилевской фирмы по пошиву спецодежды за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Схему налогового мошенничества в 2020 году выявили и пресекли работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области, сообщили БЕЛТА в КГК.

В 2014-2019 годах директор за наличный расчет продавал заказчикам из Московской области спецодежду, пошитую из давальческого сырья. Сделки оформлялись через зарегистрированные в России подконтрольные коммерческие структуры, которые документально отражали стоимость услуг для российских заказчиков на 20% больше, чем в актах выполненных работ. Как следствие, намеренно занижалась выручка могилевской фирмы, что повлекло недоплату в бюджет более Br125 тыс.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере директор могилевской фирмы осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет. Приговор вступил в законную силу.

В отношении 10 участников преступной группы, предоставлявших фиктивные первичные документы, договоры и другие сопроводительные документы, расследуется уголовное дело.-0-