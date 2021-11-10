﻿ Внезапно: собака напугала хозяйку, кинув в нее белкой (ВИДЕО). 21.by
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Внезапно: собака напугала хозяйку, кинув в нее белкой (ВИДЕО)

10.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США местная жительница приказала своему псу отпустить пойманную во время прогулки белку, однако не могла и предположить, чем закончится эта история. На историю обратил внимание Daily Mail.

Американка выгуливала свою собаку, когда та схватила белку, которая пробегала мимо. Заметив это, хозяйка подбежала к питомцу и велела бросить ни в чем не повинного грызуна – и пес бросил.

Однако не рассчитал траекторию и запустил белкой в кормилицу.

Не ожидавшая такого поворота событий женщина стала кричать и делать попытки стряхнуть с себя белку. Видеозапись появилась благодаря камере видеонаблюдения, установленной на ее доме – хозяйка послушного пса, оправившись от случившегося, сама опубликовала видео.

А белку ждала счастливая развязка – она успешно скрылась с места событий.

Фото: pixabay

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В США местная жительница приказала своему псу отпустить пойманную во время прогулки белку, однако не могла и предположить, чем закончится эта история. На...
 
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