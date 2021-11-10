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Внезапно: собака напугала хозяйку, кинув в нее белкой (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В США местная жительница приказала своему псу отпустить пойманную во время прогулки белку, однако не могла и предположить, чем закончится эта история. На историю
Американка выгуливала свою собаку, когда та схватила белку, которая пробегала мимо. Заметив это, хозяйка подбежала к питомцу и велела бросить ни в чем не повинного грызуна – и пес бросил.
Однако не рассчитал траекторию и запустил белкой в кормилицу.
Не ожидавшая такого поворота событий женщина стала кричать и делать попытки стряхнуть с себя белку. Видеозапись появилась благодаря камере видеонаблюдения, установленной на ее доме – хозяйка послушного пса, оправившись от случившегося, сама опубликовала видео.
А белку ждала счастливая развязка – она успешно скрылась с места событий.
Фото: pixabay
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В США местная жительница приказала своему псу отпустить пойманную во время прогулки белку, однако не могла и предположить, чем закончится эта история. На...
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