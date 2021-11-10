|
Политика Запада привела к миграционному кризису – эксперты
Источник материала: ОНТ
ЕС породил гуманитарный кризис, связанный с безопасностью людей. Эксперты причину однозначно видят в политике, которую Запад, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь по западным образцам.
Подробнее – в видеоинформации.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЕС породил гуманитарный кризис, связанный с безопасностью людей. Эксперты причину однозначно видят в политике, которую Запад, включая страны НАТО и Евросоюза,...
|
Архив (Разное)