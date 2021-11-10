Политика Запада привела к миграционному кризису – эксперты

Источник материала: ОНТ

ЕС породил гуманитарный кризис, связанный с безопасностью людей. Эксперты причину однозначно видят в политике, которую Запад, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь по западным образцам.

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