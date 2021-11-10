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Юлия Витязева о ситуации с беженцами: Это следствие катастрофы, которая происходит десятки лет
Источник материала: ОНТ
Потоки нелегальных мигрантов – следствие недальновидной политики Европейского союза, которая насаждается миру не один десяток лет. Своим мнением в эфире канала «Соловьев Live» поделилась обозреватель российского информационного агентства News Front Юлия Витязева.
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Потоки нелегальных мигрантов – следствие недальновидной политики Европейского союза, которая насаждается миру не один десяток лет. Своим мнением в эфире канала...
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