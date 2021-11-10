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Белорусский стрелок Юрий Щербацевич выиграл серебро на международном турнире в Польше
Источник материала: ОНТ
Белорусский стрелок Юрий Щербацевич занял второе место на международном турнире Кубок Президента ISSF во Вроцлаве (Польша). Об этом сообщает пресс-служба НОК Беларуси,
В последнем сражении в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 м в миксте с Джолин Беер (Германия) белорусский спортсмен противостоял американско-венгерскому дуэту Саген Маддалена / Иштван Пени. В финале удача сопутствовала соперникам, и они получили главный приз.
Международный турнир проходит на стрельбище WKS Śląsk. В каждом из видов программы за первое место соперничают по 12 лучших спортсменов мира.
Фото: БЕЛТА
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Белорусский стрелок Юрий Щербацевич занял второе место на международном турнире Кубок Президента ISSF во Вроцлаве (Польша). Об этом сообщает пресс-служба НОК...
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