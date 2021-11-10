Благотворительный сбор средств впервые пройдет во время ежегодной новогодней акции «Наши дети»

Источник материала: ОНТ

Благотворительный сбор средств впервые проведут во время ежегодной новогодней акции «Наши дети». Об этом рассказали сегодня в правительстве, где состоялся оргкомитет.

Традиционно праздничные события стартуют с середины декабря. В каждую семью, где детям требуется особое внимание, в каждый интернат и дом семейного типа заглянут гости с подарками. Ребята тоже готовятся заранее: учат стихи и песни, обдумывают костюмы, готовят выступления. Как правило, никто не остается равнодушным. Самых активных и отличившихся ребят ждет приглашение на Главную елку страны.

Акции более 20 лет. За это время у многих учреждений сложились шефские связи. В марафоне добра участвуют представители госструктур, общественники и все, кто хочет подарить детям немного новогоднего волшебства.





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