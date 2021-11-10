ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Благотворительный сбор средств впервые пройдет во время ежегодной новогодней акции «Наши дети»

10.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Благотворительный сбор средств впервые пройдет во время ежегодной новогодней акции «Наши дети»

Благотворительный сбор средств впервые проведут во время ежегодной новогодней акции «Наши дети». Об этом рассказали сегодня в правительстве, где состоялся оргкомитет.  

Традиционно праздничные события стартуют с середины декабря. В каждую семью, где детям требуется особое внимание, в каждый интернат и дом семейного типа заглянут гости с подарками. Ребята тоже готовятся заранее: учат стихи и песни, обдумывают костюмы, готовят выступления. Как правило, никто не остается равнодушным. Самых активных и отличившихся ребят ждет приглашение на Главную елку страны.

Акции более 20 лет. За это время у многих учреждений сложились шефские связи. В марафоне добра участвуют представители госструктур, общественники и все, кто хочет подарить детям немного новогоднего волшебства. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благотворительный сбор средств впервые проведут во время ежегодной новогодней акции «Наши дети». Об этом рассказали сегодня в правительстве, где состоялся...
 
Новости дня
Новости разные
 
300 сообщений в час и 6 онлайн-встреч в день. ИТ-предприниматель делится способами перезагрузки при передозе рабочих коммуникаций
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by