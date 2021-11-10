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Создатель «Игры в кальмара» рассказал, будет ли второй сезон

10.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Создатель «Игры в кальмара» рассказал, будет ли второй сезон

Автор сценария и режиссер популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк рассказал, что второй сезон будет и он уже работает над ним. Об этом он рассказал разговоре с репортерами Associated Press, пишет Dtf.ru.

Режиссер кинокартины рассказал, что в центре сюжета снова окажется Сон Ки Хун, главный герой, которого зрители запомнили из первого сезона. По словам режиссера, он уже остановился на основной концепции и сейчас планирует экранизацию.

Когда выйдет второй сезон «Игры в кальмара», пока не сообщается. 


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Автор сценария и режиссер популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк рассказал, что второй сезон будет и он уже работает над ним. Об этом он...
 
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