Создатель «Игры в кальмара» рассказал, будет ли второй сезон

Источник материала: ОНТ

Автор сценария и режиссер популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк рассказал, что второй сезон будет и он уже работает над ним. Об этом он рассказал разговоре с репортерами Associated Press, пишет Dtf.ru.

Режиссер кинокартины рассказал, что в центре сюжета снова окажется Сон Ки Хун, главный герой, которого зрители запомнили из первого сезона. По словам режиссера, он уже остановился на основной концепции и сейчас планирует экранизацию.

Когда выйдет второй сезон «Игры в кальмара», пока не сообщается.





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