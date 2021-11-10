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Создатель «Игры в кальмара» рассказал, будет ли второй сезон
Источник материала: ОНТ
Автор сценария и режиссер популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк рассказал, что второй сезон будет и он уже работает над ним. Об этом он
Режиссер кинокартины рассказал, что в центре сюжета снова окажется Сон Ки Хун, главный герой, которого зрители запомнили из первого сезона. По словам режиссера, он уже остановился на основной концепции и сейчас планирует экранизацию.
Когда выйдет второй сезон «Игры в кальмара», пока не сообщается.
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Автор сценария и режиссер популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк рассказал, что второй сезон будет и он уже работает над ним. Об этом он...
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