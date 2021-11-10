Выставка «ПродЭкспо-2021» в Минске: белорусские производители предлагают уникальную продукцию

Источник материала: ОНТ

Мировые цены на продовольствие побили десятилетний рекорд. Рост за год – более 30%. И останавливаться, судя по всему, не собираются. По сравнению с предыдущим месяцем, в этом – цены, к примеру, на пшеницу подскочили на 5%. Урожай в основных странах-экспортерах (включая Канаду, Россию и США) хуже, предложение на глобальных рынках ниже. Вот и результат. Грядущий 2022-й эксперты уже нарекли годом «продовольственной катастрофы». И здесь есть аргумент – в ООН признали: такой проблемы не было 75 лет. А самый пик еще впереди.





Такого раньше в стране не было. На Лунинецком молочном заводе разработали уникальное молоко. Испытания показывают – подходит тем, у кого непереносимость лактозы. А это четверть населения планеты. И секрет прост – особенные коровы.

Новому везде дорога – сегодня молоко А2 на самой масштабной продовольственной выставке в Беларуси «ПродЭкспо-2021». Для посетителей это самое вкусное событие года – пробуют возле каждого стенда. Для производителей и ретейлеров – возможности. Более 100 участников, лучшие образцы продуктов, напитков и даже технологии изготовления.

Артем Ракецкий, шеф-повар: «Предприятие, которое одним из первых запустило такую технологию – сухое вызревание мяса, отрубов говяжьих. Что это дает? Это современный подход к приготовлению мяса, плюс усиливает мясной вкус».

И все это на фоне того, что на планете, по подсчетам ООН, на грани голода более 45 миллионов человек. Из виноватых – костлявая рука пандемии и алчный топливно-энергетический кризис. Тот случай, когда уже и зрелищ не надо – просто хлеба. Белорусам волноваться не стоит. Производим сами, а это и достаток, и гастрономическая радость. В подтверждение – в глобальном индексе продовольственной безопасности занимаем 23 место. Конкуренция серьезная, эксперты анализируют более половины мира – 113 стран.

Как раз тот случай, когда дорога ложка к обеду. Ведь мировой рынок штормит и по стоимости – спрос диктует условия. Индекс цен на растительное масло только в октябре вырос почти на 10%, дороже теперь молоко, сливочное масло, сыр и зерно. Но, согласитесь, когда у кого-то кошельки пустеют, у кого-то они наполняются.

География поставок белорусских продуктов – 116 стран мира. За последнее время появились и новые партнеры, в том числе на Африканском континенте. Несмотря на напряженные отношения с Евросоюзом, в эти государства экспорт продуктов увеличился на 40%. Как говорится, есть хотят все. Даже в самых отдаленных уголках планеты. К примеру, Сахалин. Это единственный регион России, который полностью расположен на островах. Потому вопрос продовольствия стоит особенно остро, заинтересованы в поставках из нашей страны, не смущает даже логистика – более 9 тысяч километров не проблема. Там уже есть 10 фирменных белорусских магазинов. На этом решили не останавливаться. «ПродЭкспо» – это не только возможность себя показать, но и заключить новые контракты.

Алексей Бутуханов, заместитель министра экономического развития Сахалинской области России: «Помимо государственных лиц в нашей делегации присутствуют бизнесмены, которые как раз стараются держать руку на пульсе, а Беларусь, по сути, форпост – это Европа, это все новейшие технологии, оборудование, последние тенденции, мы крайне заинтересованы в сотрудничестве».

Что показательно, на выставку «ПродЭкспо-2021» приехали давние партнеры. Некоторые из них свой путь начинали именно здесь. Ведь как театр начинается с вешалки, так бизнес – с рукопожатия.





Подписывайтесь на нас в Telegram