Выросли продажи сельхозпродукции через белорусскую универсальную товарную биржу

Источник материала: ОНТ

Почти на полмиллиарда долларов продано сельхозпродукции через белорусскую универсальную товарную биржу. И это всего за 10 месяцев. География торговли только по этому сегменту – два десятка стран. Больше всего с Россией – 35%. Преимущества электронных площадок обсудили в Минске участники первого белорусско-российского биржевого семинара.





Российские сельхозпроизводители и компании, которые закупают агропродукцию, намерены более активно выходить на нашу товарную биржу. Это даст рост экспорта и расширение рынков сбыта. Компании из России могут не только покупать у нас востребованные товары, но и предлагать свою продукцию для поставки в Евросоюз, Америку и Африку. Вместе с тем, рост товарооборота Беларуси и России и совместного экспортного потенциала связывают с созданием единого биржевого товарного рынка Союзного государства. Особенно это актуально с учетом подписания интеграционного декрета.

Биржевые торги сельхозпродукцией – это более 650 товарных позиций и две сотни участников. Ежедневный оборот может превышать 3 миллиона долларов. И по ряду товаров есть постоянные покупатели: порядка 20 компаний из стран Балтии, Украины, Нидерландов и России.

Подписывайтесь на нас в Telegram